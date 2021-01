Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, anunță că va propune crearea unui organism de etică independent la nivelul UE

Laboratorul britanic AstraZeneca și Universitatea Oxford au trimis oficial, astăzi, 12 ianurie, o aplicație către Agenția Europeană a Medicamentului pentru ca vaccinul dezvoltat de aceștia împotriva COVID-19 să primească autorizația pentru distribuție în Uniunea Europeană, potrivit mesajului postat de președinta Comisiei Europene pe contul de Twitter.

„Vești bune. AstraZeneca a solicitat Agenției Europene a Medicamentului să aibă vaccinul autorizat în UE. EMA va evalua siguranța și eficacitatea vaccinului. Odată ce vaccinul va primi o opinie științifică pozitivă, vom lucra cu viteză maximă pentru a autoriza utilizarea acestuia în Europa”, a transmis Ursula von der Leyen.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.

Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 12, 2021