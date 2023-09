Vicepreședintele Comisiei Europene Vera Jourova efectuează săptămâna viitoare o vizită în China pentru a discuta chestiuni legate de tehnologie și de inteligența artificială

Președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut întrevederi separate cu premierul chinez LI Qiang, în marja summitului G20 de la New Delhi, acolo unde Beijingul nu este reprezentat de președintele Xi Jinping, spre surprinderea mediului internațional.

În cadrul întâlnirii Michel – Li, ambele părți au făcut un schimb de opinii cu privire la o gamă largă de probleme și și-au confirmat interesul pentru menținerea unor relații stabile și constructive, în vreme ce președinta Comisiei Europene a precizat că a avut un dialog “onest” cu premierul Chinei.

“China are un rol-cheie de jucat în eforturile comune de a găsi soluții la problemele globale”, a transmis von der Leyen, după întrevedere, precizând că aceste probleme sunt reprezentate de schimbările climatice, impactul global al războiului Rusiei în Ucraina și dezvoltarea internațională.

“În ceea ce privește războiul, sperăm că China poate juca un rol pozitiv în obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina”, a subliniat ea.

Frank exchange with PM Li Qiang.

China has a key role to play in the common efforts to find solutions to global problems.

Development, climate change, the global impact of Russia’s war on Ukraine.

When it comes to the war, we hope China can play a positive role in achieving… pic.twitter.com/YOdhVEuKuA

