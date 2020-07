Vicepreședintele Comisiei Europene Vera Jourova: Fondurile europene, inclusiv cele destinate redresării economice post-pandemie, ar trebui condiționate de statul de drept și de lupta anticorupție

Uniunea Europeană ar trebui să condiționeze alocarea fondurilor europene, inclusiv celor destinate luptei împotriva pandemiei de coronavirus, de situația statului de drept și de combaterea corupției în statele membre, a transmis vicepreședintele Comisiei Europene pentru valori și transparență în cadrul unei discuții cu miniștrii de justiție din UE, prima sub președinție germană a Consiliului Uniunii Europene, informează Reuters, citat de Digi24.

Vera Jourova a precizat un ”sistem judiciar funcțional” și mecanisme puternice de luptă împotriva corupție printre aceste condiții care ar putea fi înaintate pentru a accesa fonduri europene.

Astfel, vicepreședintele Comisiei Europene consideră că statul de drept trebuie să fie o condiție pentru distribuirea fondurilor și precizează că Bruxelles-ul are nevoie de garanții pentru a se asigura că banii ajung unde trebuie.

Recent, ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, a punctat că legătura dintre acordarea fodurilor europene și respectarea statului de drept reprezintă o măsură utilă de protejare a finanțelor UE care promovează transparența.

Opinia acestuia este împărtășită și de unii dintre liderii principalelor formațiuni politice din Parlamentul European.

La finalul lunii trecute, președintele Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, și-a exprimat dorința de a condiționa accesarea fondurilor europene de situația statului de drept.

La rândul său, într-o discuție cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Dacian Cioloș, liderul Grupului Renew Europe, al treilea ca portofolii deținute în Legislativul european, a pledat pentru legarea aprobării cheltuirii fondurilor UE de respectarea statului de drept.

Mesajul său parte să fie un semnal pentru Ungaria și Polonia, țările împotriva cărora Parlamentul European, respectiv Comisia Europeană, au activat articolul 7 dinTratatul Uniunii Europene, ca urmare a încălcărilor flagrante ale valorilor fundamental europene.

De altfel, Manfed Weber s-a pronunțat deja în favoarea excluderii din PPE a premierului ungar Viktor Orban și a partidului acestuia, Fidesz, anunțând că o cerere pentru această excludere va fi avansată de președintele PPE, Donald Tusk, la reuniunea Partidului Popular European, care va avea loc la finalul lunii septembrie.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la finalul lunii mai în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

Din planul ”viitoarei generații UE” de 750 de miliarde de euro, România ar urma să primească până la 33 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi, bani care se vor adăuga alocărilor bugetare destinate țării noastre în cadrul bugetului multianual al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani.

Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect.

Franța și Germania, prin vocea ministrului german de Finanțe Olaf Scholz și omologul său francez, Bruno Le Maire, au pledat în favoarea identificării unui acord rapid la nivelul liderilor UE, care urmează să se reunească la mijlocul lunii iulie, pentru prima data în persoană de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, în vederea continuării discuțiilor referitoare la planul de redresare a economiei europene post-pandemie, având drept obiectiv obținerea unui acord, după sesiuna plenară a Parlamentului European care începe miercuri, în cadrul căreia eurodeputații vor avea o dezbatere cu privire la summitul Consiliului European din 17-18 iulie.

De cealaltă parte, cancelarul austriac Sebastian Kurz a estimat că summitul Consiliului European, care a avut loc la 19 iunie, reprezintă doar ”începutul unei lungi negocieri” şi a insistat ca acest plan să se bazeze pe credite limitate în timp, nu pe subvenţii, o poziție împărtășită și de alte state, printre care și Țările de Jos.

Pentru a crește nivelul de dificultate al acestor negocieri, premierul grec,Kyriakos Mitsotakis, a anunțat că se opune oricărei “condiționalități” în cadrul planului de redresare, prin care Comisia Europeană urmărește să se asigure că banii europeni sunt cheltuiți pentru îmbunătățirea competitivității, calificând această intenție drept “inacceptabilă din punct de vedere politic”.

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afișat o atitudine reținută cu privire la șansele obținerii unui consens la summitul extraordinar convocat pentru 17-18 iulie și a subliniat importanța ca șefii de stat sau de guvern să ajungă la un acord înainte de pauza de vacanța de vară.