Vicepreședintele Comisiei Europene, Věra Jourová, videoconferină cu ministrul Justiției, Stelian Ion: Susținem reforma justiției din România. Succesul României înseamnă succesul UE, în ansamblu

Vicepreședintele Comisiei Europene, Věra Jourová, responsabilă pentru valori și transparență, a precizat în cadrul unei întrevederi în sistem videoconferință cu ministrul Justiției, Stelian Ion, că Executivul european este un ”susținător al reformei justiției din România”.

Discuțiile s-au axat pe aspecte privind Mecanismul de Cooperare și Verificare și nou înființatul Mecanism privind Statul de Drept.

”Este important să vedem progrese sustenabile și ireversibile înregistrate de România. Succesul României înseamnă succesul Comisiei Europene și al Uniunii, în ansamblu. Comisia este un susținător al reformei justiției din România”, a menționat oficialul european, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Today I spoke to Romanian Justice Minister Stelian Ion. We agreed that it is important to see sustainable and irreversible progress of 🇷🇴 when it comes to the justice reforms.

— Věra Jourová (@VeraJourova) January 15, 2021