Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene: Economiile țărilor UE ar trebui să își revină la nivelul de dinaintea pandemiei până la sfârșitul anului 2022

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în vizita sa la Roma l-a întâlnit pe Papa Francisc, iar cu această ocazie cei doi oficiali au transmis un mesaj de solidairtate pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19.

„Întâlnire îmbucurătoare cu Papa Francisc. Amândoi pledăm pentru solidaritate pentru a învinge pandemia. Atât în UE, pe măsură ce economiile noastre se redresează împreună cu NextGenerationEU și împărțirea vaccinurilorm cât și la nivel global. Trebuie să protejăm lumea cu acces echitabil și universal la vaccinuri”, a scris șefa Executivului pe contul de Twitter.

De asemenea, cei doi au discutat, de asemenea, despre necesitatea unei abordări umane a migrației, bazată tot pe solidaritate.

„Împărtășim convingerea că este important și urgent să acționăm pentru a proteja Pământul, casa noastră comună. Europa își face partea sa, devenind neutră din punct de vedere climatic până în 2050”, a mai transmis Ursula von der Leyen în timpul vizitei.

Enriching meeting with @Pontifex

We both advocate for solidarity to overcome the pandemic.

Both in the EU, as our economies recover together with #NextGenerationEU & we share vaccines, and globally.

We need to protect the world with equitable & universal access to vaccines. pic.twitter.com/QZawiSslpQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2021