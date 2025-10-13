Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Raffaele Fitto îi asigură pe reprezentanții regiunilor și orașelor că „joacă în aceeași echipă”: Împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent

Politica de coeziune aduce Europa mai aproape de regiuni și de cetățenii săi, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

„Motto-ul ediției din acest an este <<Să modelăm viitorul, împreună>>. Cuvântul cheie este <<împreună>>. Când am vizitat pentru prima dată Comitetul Regiunilor, imediat după numirea mea în funcția de vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme, președintele Tutto mi-a dăruit un tricou de fotbal al echipei Coeziune, pe care era scris numele meu. Continuăm să jucăm în aceeași echipă – iar miile de oameni, reprezentanți ai orașelor și regiunilor europene, prezenți în această săptămână și în fiecare zi în cadrul activității noastre comune, discuțiile pe care le vom purta și premiile pe care le vom acorda sunt dovada acestui lucru. Așadar, împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent”, a îndemnat Fitto.

Acesta a prezentat trei teme pe care le consideră importante: „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: valorificarea potențialului fiecărei regiuni” și „Orașele care construiesc viitorul”.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a amintit de eforturile depuse pentru a moderniza politica de coeziune, în cadrul procesului de revizuire la jumătatea etapei de implementarea a cadrului financiar multianual 2021-2027.

El a evidențiat că regiunile pot investi acum fonduri de coeziune în 5 priorități cheie: competitivitate, apărare, gestionarea apelor, tranziție energetică și locuințe.

„Realizările regiunilor Europei reprezintă un punct de plecare pentru viitor, ajutându-ne să pregătim terenul pentru a consolida viitorul Europei”, a subliniat Raffaele Fitto.

Referindu-se la cea de-a doua temă, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a arătat că va fi abordată chestiunea sinergiei între diferite politici pentru a identifica factorii care îi determină pe oameni să aleagă să rămână sau să plece.

„Oportunități de angajare, acces la servicii medicale, îngrijire a copiilor, educație, mobilitate durabilă, locuințe la prețuri accesibile. Trebuie să lucrăm la toate aceste aspecte, cu o abordare integrată, pentru a valorifica cu adevărat potențialul fiecărei regiuni și a garanta dreptul de a rămâne”, a continuat Fitto.

Oficialul Comisiei Europene a mai pus accentul pe importanța politicii urbane, pe care a descris-o drept „esențială pentru creșterea și competitivitatea Europei”.

Orașele se află în prima linie în ceea ce privește răspunsul la nevoile cetățenilor și sunt locurile cele mai capabile să creeze oportunități de dezvoltare personală și profesională. Orașe foarte diferite se confruntă cu provocări foarte similare: mobilitate durabilă, acces la servicii publice și locuințe la prețuri accesibile”, a conchis Raffaele Fitto.