Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European poziția Uniunii Europene față de planul Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și angajamentul ferm al Europei pentru o pace justă și durabilă.

„O pace justă și durabilă. Aceasta este dorința noastră comună. O pace care să oprească crimele. Una care să nu creeze un precedent periculos. Una care să garanteze securitatea și drepturile suverane ale Ucrainei pe termen lung. Și care să asigure o arhitectură robustă de securitate pentru Europa. De aceea salutăm eforturile conduse de președintele Trump. După luni de discuții, este important că s-a început lucrul pe un text concret. Desigur, știm că este nevoie de și mai mult efort. Dar cred că – datorită muncii depuse în ultimele zile la Geneva de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii – avem acum un punct de plecare. Frontul nostru unit, vocea noastră unitară și obiectivul nostru comun trebuie să continue să ghideze munca la nivel european”, a spus von der Leyen.

Ursula von der Leyen a declarat că orice acord de pace trebuie să pornească de la garanții de securitate solide, capabile să protejeze pe termen lung atât Ucraina, cât și Europa. Ea a subliniat că suveranitatea Ucrainei este inviolabilă, iar granițele sale nu pot fi modificate prin forță.

„Așadar, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu care să descurajeze orice atac viitor al Rusiei. Iar orice acord de pace trebuie, în mod clar, să garanteze securitatea europeană pe termen lung”, a punctat președinta Comisiei Europene.

With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point. I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025

Totodată, aceasta a accentuat că suveranitatea înseamnă și dreptul de a-ți decide propriul viitor. „Ucraina a ales destinul european. Această alegere a condus deja la integrarea parțială în piața unică și în baza noastră industrială de apărare”, a spus ea.

A altă prioritate, potrivit președintei Comisiei Europene, este acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei. Von der Leyen a subliniat că, în absența unei intenții reale din partea Rusiei de a se angaja în discuții de pace, devine evident că Europa trebuie să ajute Ucraina să se apere, asigurându-i resursele financiare necesare pentru anii 2026–2027.

„Pe acest subiect, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind activele rusești imobilizate. Și, stimați deputați, pentru a fi foarte clară – nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să fie singurii care plătesc nota de plată. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, trebuie să fie limpede și un alt lucru – orice decizie în acest sens trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional”, a adăugat Ursula von der Leyen.

De asemenea, ea a afirmat că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, „este evident că o mare parte a implementării acestuia va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO.”

„Fie că vorbim despre garanții de securitate, sancțiuni, finanțarea reconstrucției Ucrainei, integrarea în Piața Unică sau aderarea la UE. Un principiu este deja acceptat: nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a explicat von der Leyen.

Ultima prioritate asupra căreia von der Leyen a insistat a fost întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Ea a subliniat că zeci de mii de copii au fost smulși din familiile lor și duși în Rusia, iar Europa nu îi va uita și nu va renunța la eforturile de a-i readuce acasă.

„Vorbim despre zeci de mii de băieți și fete al căror destin este necunoscut. Copii ținuți captivi de Rusia în Rusia. Nu îi vom uita. Sunt mii de mame și tați care nu au încetat nicio clipă să spere și să lupte pentru a-și aduce copiii acasă. Iar Europa nu va renunța niciodată la sprijinirea acestor eforturi”, a continuat Ursula von der Leyen.

În încheierea discursului său, von der Leyen a subliniat că zilele care urmează sunt pline de pericole – în primul rând pentru poporul Ucrainei, care continuă să se confrunte zilnic cu atacuri.

„Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate reală de a face progrese. Până acum nu am văzut niciun semn din partea Rusiei care să indice o dorință autentică de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei. Dar este, de asemenea, de datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace justă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge înainte. O cale de a opri crimele. De a ajuta Ucraina să reconstruiască. De a readuce copiii acasă și de a reuni familiile”, a conchis Ursula von der Leyen.

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.