Vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, după ce Comisia Europeană a adoptat prima strategie pentru combaterea sărăciei: UE alege să acționeze cu ambiție și solidaritate pentru a proteja oamenii 

Prima strategie a UE pentru combaterea sărăciei este vitală pentru viitorul european, fiind rezultatul unor consultări extensive, care s-au desfășurat pe parcursul mai multor luni, la toate nivelurile, și vine într-un moment „în care este nevoie urgentă de acțiune”, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, responsabilă pentru portofoliul ce cuprinde drepturile sociale și competențele, locurile de muncă de calitate și pregătirea.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Roxana Mînzatu a atras atenția că unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie și excluziune socială, în vreme ce unul din patru copii și tineri se confruntă cu aceeași situație.

„Europa a fost întotdeauna definită nu doar prin puterea sa economică, ci și prin modelul său social și prin solidaritate. În anii următori, aceste valori vor fi puse la încercare, iar răspunsul nostru va modela nu numai economiile noastre, ci și încrederea pe care cetățenii o au în Europa. De aceea, Strategia UE de combatere a sărăciei, prima de acest gen, este vitală pentru viitorul nostru: prin politici solide și punerea în aplicare în toate statele membre, aceasta trebuie să contribuie la prevenirea sărăcirii populației și să accelereze acțiunile în favoarea celor deja afectați”, a declarat Mînzatu.

Potrivit acesteia, Comisia Europeană va lansa în cursul acestui an o Coaliție împotriva sărăciei, care va „reuni întreprinderi și organizații filantropice în jurul unor angajamente concrete de reducere a sărăciei.”

Pentru a identifica noi instrumente de finanțare dedicate, instituția va colabora în lunile următoare cu instituții financiare internaționale precum Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, dar și cu Comitetul European al Regiunilor și Comitetul Economic și Social.

„Această strategie se referă la o alegere: dacă Europa este dispusă să acționeze cu ambiția și solidaritatea pe care le impune acest moment. Schimbăm abordarea: nu este suficient să intervenim doar când oamenii au ajuns deja într-o situație gravă. Alegem să protejăm oamenii, să extindem oportunitățile și să ne asigurăm că sărăcia din Europa este redusă și, în cele din urmă, eradicată”, a mai declarat Roxana Mînzatu.

Prima strategie a UE pentru combaterea sărăciei cuprinde trei direcții principale de acțiune: locuințe sigure și accesibile, locuri de muncă de calitate și protejarea copiilor și tinerilor.

Locuine sigure și accesibile

Comisia Europeană recomandă statelor să intervină înainte ca oamenii să ajungă în stradă sau la limită.

Potrivit Roxanei Mînzatu, acest lucru poate însemna concret următoarele:

protecție socială pentru persoanele care au datorii;

sprijin pentru plata chiriei restante, mai ales pentru grupurile vulnerabile;

mediere între chiriași și proprietari;

ajutor de urgență în situații critice;

mai multe locuințe sociale și accesibile.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a dat și un exemplu în acest sens: „dacă o familie rămâne în urmă cu chiria după pierderea unui loc de muncă, sistemul ar trebui să intervină: să ofere asistență socială, sprijin temporar și soluții practice, înainte ca familia să își piardă locuința.”

Locuri de muncă de calitate

Roxana Mînzatu a anunțat că instituția europeană din care face parte va propune o nouă legislație europeană pentru persoanele cu acces limitat la piața muncii, axată pe condiții decente și salariu bun, adaptată nevoilor fiecărei persoane și sprijin precum formarea profesională sau consilierea.

Protejarea copiilor și tinerilor

Conform Roxanei Mînzatu, Comisia Europeană propune un nou instrument digital dedicat Garanției Europene pentru Copii.

„Scopul este simplu: copiii aflați în nevoie să primească mai ușor sprijinul la care au dreptul. De exemplu, dacă un copil are dreptul la servicii medicale, dar nu a ajuns niciodată la dentist, acest lucru ar trebui să fie vizibil și rezolvat. Sistemul trebuie să știe unde există probleme și să ajute concret. Un alt moment important este tranziția la vârsta de 18 ani. Dacă un tânăr a fost într-o situație vulnerabilă până la majorat, nu este normal ca sprijinul să se oprească de pe o zi pe alta. Trecerea spre viața de adult trebuie însoțită de sprijin pentru educație, formare, loc de muncă și integrare socială”, a mai spus vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

Prima strategie a UE pentru combaterea sărăciei face parte din planul social ambițios menit să contribuie la eradicarea sărăciei și la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în întreaga Uniune Europeană.