Vicepreședintele grupului PPE, Siegfried Mureșan: Bugetul UE nu este o pilulă amară pe care o înghițim, ci pe care vrem să o îmbunătățim. PE va lupta pentru o perspectivă europeană

Parlamentul European va adopta joi o rezoluție privind acordul agreat de liderii europeni pentru bugetul UE și pentru fondul de redresare europeană, iar rezoluția va apăra toate câștigurile obținute de președintele României în Consiliul European, a declarat miercuri eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE în legislativul european.

Mureșan a negociat în numele grupului PPE textul acestei rezoluții comune a tuturor grupurilor politice, iar aceasta va fi adoptată la 23 iulie, în plenul Parlamentului European.

“De îndată ce Consiliul European a ajuns la un acord pe bugetul Uniunii Europene pe următorii șapte ani, mingea a fost în terenul nostru, al Parlamentului European. Marți dimineață, la ora 8.00, am început negocierile cu celelalte grupuri politice pentru o rezoluție comună, pe care să o adoptăm joi, 23 iulie, în plenul Parlamentul European. Eu am negociat rezoluția în numele Grupului PPE. Vă anunț că, după 17 ore de negocieri, am ajuns la un rezultat, iar joi Parlamentul European va avea o poziție comună prin care dăm răspuns Consiliului European și intrăm în negocierile finale“, a scris Mureșan, pe Facebook.

“Rezoluția Parlamentului European va apăra toate câștigurile obținute de președintele României în Consiliul European”, a completat el.

Rezoluția este susținută de principalele grupuri politice din Parlamentul European, anume de grupul PPE, de grupul Socialiștilor și Democraților, de grupul Renew Europe și de grupul Verzilor, urmând a fi adoptată joi cu largă majoritate.

Citiți și Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei

Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte și ceilalți șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au ajuns la un acord fără precedent într-un context extraordinar. După tratative maraton la primul summit “în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro. De asemenea, liderii europeni au depășit dificultățile și în ce privește condiționalitățile, iar acordarea fondurilor europene va fi supusă în premieră criteriului respectării statului de drept, în timp ce acordarea granturilor din cadrul NGEU va fi evaluată din perspectiva obiectivelor cuprinse în recomandările specifice de țară.

Agrearea unui fond de redresare precum Next Generation UE reprezintă o premieră la nivel european, fiind pentru întâia dată când țările UE cad de acord asupra unei datorii comune. Fondurile din cadrul Next Generation EU vor fi generate de împrumuturile pe care Uniunea Europeană și le va asuma ca o datorie comună, iar ele vor fi acordate sub formă de granturi (subvenții nerambursabile) și împrumuturi. Creditele vor putea fi obținute de fiecare stat membru în parte, inclusiv România, la dobânzi mici, în baza rating-ului de creditare foarte bun al Comisiei Europene. Practic, fiecare stat membru va accesa împrumuturi cu același nivel al dobânzii, iar creditele vor trebui rambursate până la 31 decembrie 2058.

Acordul între șefii de stat sau de guvern a fost obținut la ora 6:30, marți dimineață, după patru zile și patru nopți de negocieri, transformând acest summit într-unul dintre cele mai lungi din istoria Uniunii Europene.

Citiți și Klaus Iohannis anunță un rezultat istoric pentru România: 79,9 miliarde de euro au fost obținute din acordul privind bugetul și relansarea UE

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți dimineață, de la Bruxelles, că România a obținut 79,9 miliarde de euro din acordul privind bugetul și relansarea UE convenit de liderii statelor membre ale Uniunii Europene. Șeful statului a spus că România va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, indicând construcţia de spitale, şcoli, modernizarea marilor sisteme publice, precum şi reconstrucţia economică.

“Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. (…) Am obținut pentru România o sumă impresionantă: 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene”, a spus Iohannis, după unul dintre cele mai lungi summit-uri din istoria Uniunii Europene.