Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro

Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”.

„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a reliefat eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Aceasta a prezentat o serie de motive pentru care respinge această idee.

„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea”, argumentează Gabriela Firea.

Eurodeputatul califică drept „absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic”.

„Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, mai spune Gabriela Firea.

Ea a anunțat că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori”, anunțând că aceasta este și poziția Partidului Social Democrat.

„Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”, conchide europarlamentarul.