EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro.
”Ideile contează. Iar când sunt susținute, schimbă vieți. Sunt bucuros că în această săptămână am obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro”, a anunțat Negrescu.
Acești bani se adaugă celor peste 100 de milioane de euro obținute prin proiectele pilot europene pe care eurodeputatul le-a inițiat de-a lungul timpului.
Proiectele vor viza idei transpuse în soluții reale precum:
- sprijin pentru fermieri și mediul rural,
- digitalizarea școlilor din zone izolate,
- platforme pentru start-up-uri și tineri antreprenori,
- investiții în sănătate și educație,
- proiecte europene care aduc valoare direct în comunități.
„Un proiect pilot nu este doar o idee scrisă pe hârtie, este o soluție testată, finanțată și aplicată exact acolo unde e nevoie”, a mai spus Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reiterat că va continua să vină cu „proiecte care pot deveni realitate, cum a fost recent cazul celui pentru promovarea Via Transilvanica.”
Citiți și: Via Transilvanica, promovată în UE printr-un proiect pilot de 1,5 mil. euro obținut de vicepreședintele PE, Victor Negrescu
„Cu profesionalism, construim o Românie puternică în Uniunea Europeană”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”.
„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a reliefat eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a prezentat o serie de motive pentru care respinge această idee.
„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea”, argumentează Gabriela Firea.
Eurodeputatul califică drept „absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic”.
„Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, mai spune Gabriela Firea.
Ea a anunțat că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori”, anunțând că aceasta este și poziția Partidului Social Democrat.
„Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”, conchide europarlamentarul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm
Europa are nevoie de un răspuns unitar și ferm în fața agresiunilor hibride ale Rusiei, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Parlamentul European a dezbătut și a adoptat o rezoluție cu privire la consolidarea răspunsului european în fața acțiunilor nesăbuite ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări membre, printre care și România.
„Discuțiile din plen au evidențiat gravitatea acestor acțiuni, care nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ci ca parte a unui model periculos de agresiune hibridă la adresa Uniunii. Nu ne mai permitem luxul de a răspunde fragmentat și reactiv. Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm. Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice, comunicaționale sau spațiului aerian al unor state membre reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene, dar și a stabilității regionale”, a arătat Falcă.
Acesta a subliniat că „este esențial ca Europa să întărească cooperarea în materie de apărare, să accelereze integrarea infrastructurii critice prin rețelele TEN-T și să asigure investiții strategice în securitatea cibernetică și protecția frontierelor”.
El s-a referit și la faptul că România, aflată la „granița estică a Uniunii Europene, resimte în mod direct tensiunile provocate de aceste acțiuni ostile”.
„Este datoria noastră să transmitem un semnal de solidaritate, dar și de determinare: securitatea unei singure țări este securitatea întregii Uniuni”, a continuat eurodeputatul.
În încheiere, Gheorghe Falcă a reiterat sprijinul pentru „consolidarea bugetului pentru mobilitatea militară, dezvoltarea rapidă a capabilităților de apărare și o coordonare eficientă între statele membre și NATO pentru prevenirea și combaterea atacurilor hibride și convenționale”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu s-a asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor în urma simplificării PAC, aprobată de Parlamentul European
Parlamentul European a aprobat propunerile eurodeputatului Dan Motreanu și ale PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune.
În calitate de responsabil al grupului PPE pentru acest dosar, Dan Motreanu s-a asigurat că „agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”.
„Dosarul privind simplificarea Politicii Agricole Comune reprezintă un succes pentru Grupul PPE, deoarece am reușit să ne atingem obiectivele în ceea ce privește sprijinirea fermierilor”, a subliniat eurodeputatul.
Conform acestuia, modificările aduse sunt următoarele:
- plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro.
- se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație.
- crește sprijinul pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.
- a fost eliminat un nou tip de plăți directe, deoarece „ar fi însemnat reducerea bugetului pentru subvențiile existente”, a explicat Motreanu.
- împreună cu eurodeputatul Daniel Buda, acesta a propus ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat și acest amendament a fost adoptat.
- se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură.
- se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000.
- va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. „Am obținut reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a mai spus Dan Motreanu.
- fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.
Citiți și: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Pe 14 mai 2025, Comisia a prezentat un pachet de simplificare a actualei PAC. Acest lucru a reieșit din recomandările formulate în cadrul dialogului strategic privind viitorul agriculturii, care a solicitat simplificarea pentru a reduce sarcinile administrative excesive de raportare și de reglementare impuse fermierilor și altor actori din sectorul agroalimentar.
Pentru a accelera adoptarea noilor norme, Parlamentul European a utilizat o procedură simplificată în care deputații au depus amendamente direct la propunerea Comisiei.
Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Așa-numitele propuneri „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, vizează stimularea competitivității și a prosperității UE și deblocarea unei capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.
Discuțiile cu statele membre urmează să înceapă pe 9 octombrie pentru a permite eventual adoptarea finală a noilor norme în cadrul unei sesiuni plenare din noiembrie 2025.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trenul “Prietenia”, care leagă Kievul de București prin R. Moldova, a fost inaugurat. Oana Țoiu: Marcăm un nou pas în conectivitatea dintre cele trei țări
A doua discuție telefonică în două zile între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei: Am abordat aspecte legate de capabilități cu rază lungă de acțiune
În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro
Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție
Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)
Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh
Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”
NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică
“Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO6 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.6 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA1 week ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ6 days ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific