Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Avem datoria să combatem discriminarea, extremismul și ura, indiferent împotriva cui sunt îndreptate

Cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a afirmat că această zi nu este doar un moment de comemorare a victimelor, ci și un apel la responsabilitate, subliniind datoria de a combate discriminarea, extremismul și discursul urii, indiferent împotriva cui sunt îndreptate.

„Înainte de toate, este important să ne amintim. Astăzi comemorăm victimele Holocaustului împotriva romilor, una dintre cele mai dureroase și prea puțin cunoscute tragedii ale istoriei europene”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Acesta a amintit că zeci de mii de romi au fost deportați, persecutați și uciși doar pentru cine erau.

„De curând am vizitat Auschwitz-Birkenau. Este un loc care te marchează profund. Barăcile, gardurile de sârmă ghimpată, vagoanele în care oamenii erau înghesuiți, ruinele camerelor de gazare și crematoriilor, obiectele rămase în urma victimelor și liniștea apăsătoare a locului sunt o mărturie a răului la care poate ajunge omenirea atunci când ura, rasismul și intoleranța sunt lăsate să învingă”, a adăugat Victor Negrescu.

În finalul mesajului său, vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că ziua de astăzi este și un apel la responsabilitate.

„Avem datoria să combatem discriminarea, extremismul și discursul urii, indiferent împotriva cui sunt îndreptate. Niciodată din nou. Never Again. Memoria victimelor ne obligă să apărăm în fiecare zi demnitatea umană, libertatea și valorile democratice”, a conchis Victor Negrescu.

Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor este marcată anual la 2 august, în memoria celor aproximativ 4.300 de romi – femei, bărbați și copii – uciși în noaptea de 2 spre 3 august 1944 în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Data reprezintă un simbol al comemorării tuturor victimelor rome ale Holocaustului și reafirmă angajamentul pentru combaterea rasismului, discriminării și intoleranței, precum și pentru păstrarea vie a memoriei acestui capitol tragic al istoriei Europei.