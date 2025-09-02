Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți

Published

4 hours ago

on

© European Union 2024 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări esențiale cu privire la reprezentarea adecvată a României în structurile externe ale Uniunii Europene.

Demersul său vine după ce eurodeputatul a constatat că România nu se află printre cele 43 de nominalizări, recent anunțate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

„În urma anunțului privind numirea a 43 de oficiali în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), am constat cu îngrijorare absența României dintre aceste nominalizări. România este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană și are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a menționat Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

El a amintit că acesta este motivul pentru care, când a ajuns în biroul de conducere al Parlamentului European prima decizie a fost să se asigure că avem primul român director general, iar anul trecut și-a adus aportul pentru ca o altă agenție europeană să fie condusă de „o româncă cu experiență în instituțiile europene”.

În acest context, Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări:

  • Care au fost criteriile de selecție pentru aceste funcții și cum a fost respectat echilibrul geografic?
  • De ce România nu a primit nicio poziție, deși are diplomați cu experiență și cariere internaționale solide?
  • Ce măsuri se vor lua pentru ca România și alte state insuficient reprezentate să aibă acces echitabil la aceste poziții strategice?

„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți capabili să fie prezenți acolo unde se iau deciziile care definesc poziționarea Europei în lume”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României

Published

20 hours ago

on

September 1, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că legătura Partidului Național Liberal cu Partidul Popular European (PPE) este esențială pentru direcția politică a României și pentru influențarea deciziilor la nivel european.

„Astăzi, înainte de a pleca spre Bruxelles, am participat împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, la ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Într-un moment în care atât Europa cât și România au nevoie de stabilitate, viziune și, mai ales, reformă și acțiune, noi credem că este esențial ca PNL să rămână profund conectat la familia sa politică europeană, Partidul Popular European, cel care conduce principalele instituții ale Uniunii. Prezența lui Manfred la București confirmă acest lucru”, a scris Falcă.

Eurodeputatul a subliniat importanța PPE în arhitectura deciziilor europene și a apartenenței PNL la această familie politică europeană.

„Din Parlamentul European văd zi de zi cum deciziile strategice în materie de buget, agricultură, energie, securitate sau digitalizare sunt modelate de PPE. De aceea, apartenența PNL la această familie politică ne oferă atât o direcție ideologică clară, cât și acces real la decizie, în interesul României”, a explicat Gheorghe Falcă.

El a adăugat că PNL își propune să rămână un partener de încredere pentru mediul de afaceri și pentru fermieri: „Partidul Național Liberal va continua să sprijine în mod real antreprenorii, să protejeze fermierii și să construiască, împreună cu partenerii europeni, o economie românească competitivă, bazată pe muncă, inovare și stabilitate”, a asigurat eurodeputatul.

În încheiere, Falcă a transmis că va rămâne angajat total în susținerea acestor obiective la Bruxelles: „România are de câștigat dintr-un PNL puternic în PPE, iar eu voi continua, ca europarlamentar liberal, să susțin aceste obiective cu toată energia.”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, se află luni într-o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu conducerea liberalilor. După aceste întrevederi, oficialul european a declarat că ţara noastră şi PNL joacă un rol crucial în asigurarea stabilităţii politice, bugetare şi de securitate a Uniunii Europene, totodată exprimându-și susţinerea pentru demersurile iniţiate de premierul Bolojan în vederea echilibrării bugetului, spunând că și alte țări din Europa se confruntă cu aceeași situație.

 

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”

Published

24 hours ago

on

September 1, 2025

By

© European Union 2025 Source: EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă cinci propuneri pe care România ar trebui să le înainteze Uniunii Europene, în contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră și discursului privind Starea Uniunii Europene, pe care aceasta îl va prezenta la 10 septembrie, în plenul reunit la Starsbourg al legislativului european.

Prima dintre solicitări este aceea privind flexibilitatea în ceea ce privește ținta de deficit pentru anul acesta.

„Românii nu pot să suporte toate aceste măsuri de austeritate”, subliniază Victor Negrescu,

Acesta consideră că sunt necesare „mecanisme suplimentare pentru salvarea proiectelor din PNRR și pentru prelungirea instrumentului fie prin fazare sau transfer, fie printr-o extindere tehnică sau formală”, ambele formule bucurându-se de sprijinul Parlamentului European.

Eurodeputatul este de părere că o a treia solicitare pe care România ar trebui să o avanseze este aceea legată de „criterii de alocare a fondurilor europene, inclusiv pe zona de apărare, care să ofere mai multe oportunități de finanțare României”.

În legătură cu Republica Moldova, președintele Parlamentului European responsabil pentru relația instituției cu această țară subliniază că România ar trebui să ceară începerea „negocierilor privind capitolele de aderare la UE și prioritizarea Mării Negre ca zona de investiții și de securitate”.

Ultima dintre propunerile de solicitare este cea a menținerii „politicii de coeziune și a creșterii subvențiilor pentru fermieri în viitorul buget european pe termen lung”.

„România trebuie să se prezinte cu o voce clară în relația cu Bruxelles-ul și să solicite un tratament echitabil și sprijin real pentru a putea face față provocărilor actuale”, a precizat Victor Negrescu.

Mențiunile sale apar în contextul în care, în urmă cu câteva săptămâni, președinta Comisiei Europene a răspuns pozitiv solicitării eurodeputatul de a prioritiza statele din prima linie, precum România.

Totodată, Victor Negrescu a obținut „prioritizarea statelor din prima linie la finanțarea din anumite programe de apărare europene, sunt autorul propunerii cu privire la schimbarea regulamentului PNRR-urilor pentru ca acestea să poată fi modificate mai ușor sub presiunea evoluțiilor geopolitice precum și cel care a convins Comisia Europeană să accepte un plus de flexibilitate privind deficitul pentru statele din prima linie”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să încheie turul țărilor de pe flancul estic luni după-amiază, ultima oprire fiind România, după popasuri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria.

Peste câteva zile, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, va veni în România, în cadrul unui „tur al capitalelor” UE.

Continue Reading

PARLAMENTUL EUROPEAN

”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

2 days ago

on

August 31, 2025

By

© Victor Negrescu - Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii.

„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a transmis eurodeputatul român în urma reuniunii PES activists România. 

În cadrul Adunării Generale a PES activists România, participanții au discutat despre propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economincă, dar și despre o serie de măsuri de simplificare. Totodată, au fost analizate principalele teme europene și internaționale, inclusiv direcțiile în perspectiva viitorului Congresul PES și a negocierilor privind bugetul european pe termen lung.

„PES activists România este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile. Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare”, a mai precizat Victor Negrescu. 

Continue Reading

Trending