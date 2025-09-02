Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări esențiale cu privire la reprezentarea adecvată a României în structurile externe ale Uniunii Europene.

Demersul său vine după ce eurodeputatul a constatat că România nu se află printre cele 43 de nominalizări, recent anunțate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

„În urma anunțului privind numirea a 43 de oficiali în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), am constat cu îngrijorare absența României dintre aceste nominalizări. România este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană și are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a menționat Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

El a amintit că acesta este motivul pentru care, când a ajuns în biroul de conducere al Parlamentului European prima decizie a fost să se asigure că avem primul român director general, iar anul trecut și-a adus aportul pentru ca o altă agenție europeană să fie condusă de „o româncă cu experiență în instituțiile europene”.

În acest context, Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări:

Care au fost criteriile de selecție pentru aceste funcții și cum a fost respectat echilibrul geografic?

De ce România nu a primit nicio poziție, deși are diplomați cu experiență și cariere internaționale solide?

Ce măsuri se vor lua pentru ca România și alte state insuficient reprezentate să aibă acces echitabil la aceste poziții strategice?

„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți capabili să fie prezenți acolo unde se iau deciziile care definesc poziționarea Europei în lume”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.