Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Europa și Statele Unite trebuie să rămână în dialog și să caute soluții comune în domeniul inteligenței artificiale



Inteligența artificială schimbă deja economia, educația, securitatea și modul în care comunicăm, a transmis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că este important ca Europa și Statele Unite să rămână în dialog și să caute soluții comune.

Într-un interviu pentru The Washington Post, Victor Negrescu a vorbit despre cooperarea transatlantică în domeniul inteligenței artificiale, investițiile europene în tehnologie și nevoia de a susține inovarea fără a compromite siguranța și valorile democratice.

„Am vorbit despre nevoia de cooperare transatlantică în domeniul AI, despre investițiile pe care Europa le pregătește în tehnologie și infrastructură digitală, dar și despre cum putem susține inovarea fără să pierdem din vedere siguranța și valorile democratice”, a spus acesta.

În interviul acordat The Washington Post, vicepreședintele Parlamentului European, a pledat pentru o abordare transatlantică în ceea ce privește investițiile strategice în inteligența artificială și tehnologiile viitorului. „Cred că trebuie să definim modul în care vor fi realizate aceste investiții (n.r. în AI și minerale strategice): dacă vor fi orientate exclusiv spre Europa, așa cum vedem aici investiții concentrate doar pe Statele Unite, sau dacă putem construi o dimensiune transatlantică pentru aceste tipuri de investiții. Ar trebui să identificăm una sau două inițiative comune prin care să putem deveni lideri la nivel global. Imaginați-vă ce am putea realiza dacă am pune împreună toate aceste resurse și toate aceste idei. Am câștiga cursa”, a spus el.

De asemenea, Victor Negrescu a subliniat și importanța unei implicări mai active a României în dezbaterile privind tehnologiile viitorului și inteligența artificială.

„În astfel de dezbateri, cred că este important ca și România să fie prezentă și să contribuie activ. Avem oameni foarte bine pregătiți, proiecte cu potențial și capacitatea de a juca un rol mai important în domeniile tehnologice ale viitorului”, a precizat vicepreședintele Parlamentului European.

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o propunere de simplificare a anumitor norme referitoare la inteligența artificială (IA).

Propunerea face parte din pachetul legislativ „Omnibus VII” din cadrul agendei de simplificare a UE. Pachetul include propuneri pentru două regulamente care vizează simplificarea cadrului legislativ digital al UE și punerea în aplicare a unor norme armonizate privind IA.

