Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: În regim de urgență, Comisia Europeană poate sprijini fermierii europeni afectați de creșterea prețurilor la carburanți: ”S-ar simți protejați”

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezent la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, a pledat pentru un răspuns cât mai rapid din partea Comisiei Europene privind sprijinirea fermierierilor din statele membre ale UE, care se confruntă cu creșteri ale prețurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit europarlamentarului social-democrat, Comisia Europeană poate lua rapid o decizie, în contextul în care este nevoie de o aprobare formare, luată la nivelul Colegiului Comisarilor, întâlnire care are loc chiar în această săptămână:

„Eu am trimis această solicitare către Comisarul European pentru Agricultură, care poate iniția în regim de urgență o astfel de procedură printr-o aprobare formală în Colegiul Comisarilor. Comisia se întrunește chiar și în această săptămână și ar putea foarte ușor să decidă punerea la dispoziție a unor sume importante pentru compensarea fermierilor europeni sau, cel puțin, pentru implementarea mecanismului european care astăzi este deja reglementat”, a declarat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, pentru CaleaEuropeana.ro.

De asemenea, un răspuns rapid de susținere din partea Comsiei Europene ar fi „de folos” pentru fermierii europeni: „În sensul acesta, cred că un astfel de mesaj din partea Comisiei Europene, un mesaj rapid, ar fi de folos pentru fermierii europeni, pentru că automat ar exista o plasă de siguranță, fermierii s-ar simți protejați și poate, prin această decizie, chiar și prețurile carburanților s-ar menține la cote suportabile. În sensul acesta, solicitarea mea a fost foarte clară, o măsură de urgență din partea Comisiei Europene trebuie să vină rapid și nu e nevoie de sprijinul unei majorități în Parlamentul European pentru că mecanismul există deja”, a mai precizat Victor Negrescu.

Reamintim că luni, 9 martie, eurodeputatul român a transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, prin care solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți.