Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia.

„Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre și să creeze noi clivaje economice și sociale. România nu poate accepta o Europă fragmentată, în care accesul la decizie, finanțare sau influență depinde de cercuri restrânse și restrictive de integrare”, subliniază eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

În același timp, Victor Negrescu arată că „România trebuie să fie proactivă” și să vină cu soluții.

„România poate propune și susține forme de cooperare consolidată în domenii esențiale pentru cetățeni și pentru regiunea noastră: securitate cibernetică, reindustrializare și autonomie strategică, combaterea declinului demografic, consolidarea pilonului social, investiții în educație și tehnologii emergente, dezvoltarea infrastructurii de transport și întărirea securității maritime la Marea Neagră”, evidențiază Negrescu.

Făcând trimitere la dezbaterile actuale privind competitivitatea europeană, vicepreședintele Parlamentului European accentuează nevoia unei „strategii naționale coerente de competitivitate”, care să fie corelată cu „prioritățile europene și construită pe utilizarea inteligentă a fondurilor europene.”

„Trebuie să cerem ca viitoarele mecanisme de finanțare să fie deschise tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu fac parte din zona euro. Competitivitatea nu trebuie să devină un nou criteriu de excludere, ci un instrument de convergență reală”, mai spune Victor Negrescu.

În încheiere, acesta atrage atenția că „ar fi o greșeală majoră să tratăm aceste dezbateri cu pasivitate.”

„Viitorul Uniunii se decide acum. România are nevoie de o Uniune Europeană coezivă, solidară și echitabilă, cu un proces decizional transparent și incluziv. Iar vocea noastră trebuie să fie auzită”, conchide vicepreședintele Parlamentului European.

Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.