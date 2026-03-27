Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, întâlniri „foarte bune” cu oficiali europeni: Am discutat despre provocările economice actuale și prioritățile României

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut o serie de întâlniri „foarte bune” cu oficiali europeni, în cadrul cărora au fost discutate provocările economice actuale și prioritățile României. Acesta a subliniat că, în contextul actual, sunt necesare măsuri coordonate, care să pună accent pe protejarea cetățenilor, în contextul creșterii prețurilor la carburanți.

„Împreună cu președintele PSD, Sorin Grindeanu și Secretarul General, Claudiu Manda, miza discuțiilor noastre cu liderii europeni a fost strict să susținem așteptările legitime ale românilor pentru politici publice care să salveze puterea de cumpărare și să mențină nivelul de trai”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Vicepreședintele Parlamentului European a precizat că situația politică din regiune și din România s-a aflat, de asemenea, pe agenda discuțiilor.

„Susținem nevoia unei guvernări pro-europene și ne dorim ca această coaliție să performeze pentru români, nu să trebuiască mereu să corectăm greșelile unora sau să explicăm românilor de ce în Europa se pot face investiții și la noi se promovează doar măsuri de austeritate”, a subliniat Victor Negrescu.

În același context, el a făcut referire și la unele reacții critice apărute în spațiul public, punctând că dialogul și cooperarea rămân esențiale.

„Din nefericire, unii au căutat să atace direct această vizită, în loc să înțeleagă că inclusiv această atitudine este nepotrivită sau că orice colaborare la guvernare cu extremiștii este o linie împotriva intereselor României. Poate ne explică mai bine de ce doar social-democrații europeni au votat pentru România pentru Autoritatea Vamală Europeană. Acest lucru arată clar cine susține, în mod real, interesele României în Europa”, a conchis Victor Negrescu.















