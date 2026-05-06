Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, la Washington: Prezența SUA în Europa este importantă pentru interesele strategice ale Statelor Unite

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, în cadrul unei vizite la Washington, că relația dintre Europa și Statele Unite ale Americii rămâne un pilon fundamental pentru securitatea regională și echilibrul global, subliniind necesitatea unei cooperări mai strânse între partenerii transatlantici.

„În cadrul vizitei mele la Washington, am răspuns invitației CNN de a discuta despre relația dintre Europa și Statele Unite, într-un moment sensibil pentru securitatea regională și echilibrul global”, a scris acesta, pe Facebook.

Negrescu a evidențiat rolul strategic al României în relația cu SUA, dar a atras atenția asupra nevoii de vizibilitate mai mare în dezbaterile internaționale.

„În acest context, și am remarcat acest lucru în discuțiile purtate, România este cu atât mai importantă pentru Statele Unite. Dar adevărul este că trebuie să ne promovăm mai bine și să fim mai prezenți în aceste dezbateri strategice. Mesajul meu a fost unul clar: parteneriatul transatlantic rămâne esențial. Prezența Statelor Unite în Europa nu este importantă doar pentru noi, europenii, ci și pentru interesele strategice ale SUA, de la Ucraina până la Orientul Mijlociu”, a spus europarlamentarul.

În ceea ce privește securitatea și cooperarea militară, oficialul european a subliniat importanța dialogului între aliați în cadrul NATO.

„Deciziile privind prezența sau retragerea trupelor trebuie însă să fie bazate pe un dialog real între parteneri. Altfel, riscăm să slăbim nu doar securitatea Europei, ci și coerența NATO. Europa trebuie și își asumă deja mai mult. Investim miliarde de euro în apărare și ne pregătim să jucăm un rol mai puternic, dar acest proces cere timp și coordonare, inclusiv pentru dezvoltarea capacităților de producție locale. În același timp, relația cu SUA trebuie să fie una de parteneriat echitabil. Avem interese comune, dar și responsabilități comune”, a explicat acesta.

Negrescu a abordat și competiția globală în domeniul tehnologic, în special în raport cu China.

„Am vorbit la CNN și despre viitor: în cursa globală pentru inteligența artificială, competiția nu trebuie să fie între aliați. SUA și Europa nu pot câștiga separat în fața Chinei. Avem nevoie de investiții comune, coordonare pe lanțurile de aprovizionare și o strategie occidentală clară”, a declarat el.

În concluzie, vicepreședintele Parlamentului European a avertizat asupra riscurilor lipsei de cooperare între partenerii occidentali.

„Concluzia este simplă: dacă lucrăm mai mult împreună, vom avea o capacitate reală de a acționa la nivel global. Dacă nu, vom pierde cu toții. Iar înfrângerea nu are culoare politică și nici naționalitate, dar este, de cele mai multe ori, dureroasă”, a transmis Victor Negrescu.