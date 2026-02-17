EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online.
„Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân fragmentate la nivel european”, a arătat co-președintele primului Intergrup al Parlamentului European dedicat educației și competențelor.
Eurodeputatul a punctat pașii legislativi și de implementare ai acestei propuneri „clare și responsabile”:
- o contribuție europeană aplicată peste taxele naționale existente pe cifra de afaceri;
- o directivă europeană fermă împotriva platformelor ilegale și neautorizate;
- o aplicare unitară, pentru a evita distorsiunile și concurența fiscală neloială.
Victor Negrescu citează o serie de estimări pentru fundamentarea acestei propuneri.
„Estimările arată că o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, ceea ce ar însemna până la aproximativ 28 de miliarde de euro pe durata viitorului buget european pe termen lung”, a completat eurodeputatul.
Vicepreședintele Parlamentului European a reliefat aspectele legate de echitate.
„Această industrie beneficiază din plin de piața unică, de infrastructura digitală europeană și de accesul transfrontalier, dar funcționează încă sub reguli inegale și cu un nivel de control insuficient”, atrage atenția Negrescu.
Eurodeputatul accentuează că „Europa are nevoie de resurse proprii credibile”.
„Aceste fonduri ar putea merge direct către educație, formare de competențe, prevenție, tratament al dependenței și sănătate mintală. Dacă vrem o Uniune care investește în oameni și în viitor, trebuie să avem curajul să regândim sursele de finanțare”, a conchis Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor
Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, creșterea alocărilor pentru educație și formarea competențelor la 20% din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, argumentând că investițiile în educație sunt esențiale atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru consolidarea competitivității economice a Europei.
Intervenția a fost realizată în contextul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE, Negrescu vorbind în calitate de co-președinte al intergrupului Parlamentului European privind viitorul educației și competențelor pentru o Europă competitivă.
Potrivit eurodeputatului român, un amendament depus împreună cu membri ai intergrupului pentru educație propune ca o cincime din viitorul buget european să fie direcționată către educație și dezvoltarea competențelor. În prezent, aproximativ 14% din fondurile europene sunt alocate educației și programelor de mobilitate.
„Educația este principalul instrument prin care combatem sărăcia, dar și prin care putem crește competitivitatea noastră. Educația nu se susține însă cu vorbe frumoase, ci cu bugete și politici adecvate”, a declarat Victor Negrescu în intervenția sa.
Acesta a cerut Comisiei Europene să susțină explicit demersul și să trateze educația „ca pe o prioritate strategică, nu ca pe o variabilă de ajustare bugetară”.
Eurodeputatul a amintit că, în trecut, un demers similar a dus la stabilirea unei alocări minime de 10% pentru educație în planurile europene de redresare, apreciind că obiectivul actual este realizabil.
În intervenția sa, Negrescu a avansat și ideea identificării unor noi resurse financiare pentru educație, inclusiv prin introducerea unei taxe europene dedicate, aplicată companiilor din industria pariurilor online, care ar putea contribui la finanțarea investițiilor în competențe și formare.
Eurodeputatul a atras atenția și asupra situației din România, unde, potrivit acestuia, anumite decizii recente riscă să afecteze calitatea educației prin reduceri bugetare, comasări și presiuni asupra școlilor și cadrelor didactice.
„Nu putem cere mai multe pentru educație la nivel european și să ignorăm când este amenințată în statele membre. Educația trebuie protejată peste tot, pentru că atunci când ataci educația, ataci viitorul unei societăți”, a subliniat acesta.
Propunerea vine într-un moment în care instituțiile europene discută prioritățile viitorului buget al Uniunii, iar educația și competențele sunt tot mai des invocate ca elemente centrale pentru competitivitatea economică și coeziunea socială pe termen lung.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Eurodeputatul Gheorghe Falcă atrage atenția asupra tacticilor hibride de manipulare și dezinformare la care recurge Rusia și subliniază importanța eforturilor UE în vederea educării cetățenilor pentru le identifica.
„Democrația nu a fost pregătită pentru atacurile hibride. Rusia, fiind o dictatură, își poate coordona ușor resursele pentru a influența și manipula. În fiecare an, are la dispoziție aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru a-și promova interesele în UE — în realitate, pentru propagandă și influență prin partide, jurnaliști și opinia publică. Oamenii devin, fără să-și dea seama, instrumente ale acestei propagande atunci când preiau și distribuie informații false. Rusia nu este astăzi o democrație și nici un model economic sau științific. De aceea, în UE trebuie să lucrăm mult mai mult la educație și la înțelegerea manipulării, a arătat Gheorghe Falcă.
Conștientă de acest pericol, UE a adoptat la 8 octombrie 2024 un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei.
Regimul de sancțiuni vizează persoanele și entitățile implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea UE și a statelor sale membre.
Regimul de sancțiuni îi vizează și pe cei responsabili de activitățile hibride ale Rusiei împotriva țărilor terțe și organizațiilor internaționale.
În mai 2025, UE a extins sfera cadrului de măsuri restrictive pentru a putea viza activele corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei și finanțatorii acestor activități destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale canalelor mass-media ruse implicate în dezinformare.
Ultimul set de măsuri restrictive vizează șase persoane, printre ele aflându-se prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și Maria Sittel, precum și pe propagandistul Pavel Zarubin.
Aceștia au lucrat pentru canale de televiziune de propagandă ruse sau le-au sprijinit ori au organizat adunări și emisiuni de propagandă precum „În direct cu Vladimir Putin”, unde răspândesc dezinformare în legătură cu războiul din Ucraina și laudă regimul lui Putin.
Printre noii incluși pe listă se află și personalități culturale: actorul Roman Ciumakov și balerinul rus Serghei Polunin, născut în Ucraina, care promovează prin activitatea lor propagandă pro-rusă și teorii ale conspirației despre invadarea Ucrainei de către Rusia, precum și discursuri antiucrainene și antioccidentale.
Odată cu decizia din ianuarie, măsurile restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei se aplică unui total de 65 de persoane și 17 entități.
Persoanele și entitățile incluse pe listă sunt supuse înghețării activelor, iar cetățenilor și entităților din UE li se interzice să pună fonduri, active financiare sau resurse economice la dispoziția lor.
Persoanelor fizice li se aplică și o interdicție de călătorie, care le împiedică să intre pe teritoriul UE sau să îl tranziteze.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori
Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung.
„Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din păcate, nu toți copiii au acces egal la educație. Pentru că, de cele mai multe ori, totul depinde de statutul social și așa ajungem ca școala să devină o loterie”, a declarat eurodeputata în intervenția sa.
Potrivit acesteia, aproximativ unul din zece tineri europeni cu vârste între 18 și 24 de ani abandonează timpuriu educația, ceea ce înseamnă aproape trei milioane de tineri la nivelul Uniunii. „Efectele sunt dezastruoase asupra viitorului țărilor noastre și se reflectă în sărăcie sau în natalitate scăzută”, a subliniat Firea.
Eurodeputata a arătat că situația este și mai dificilă în România, unde rata abandonului școlar este semnificativ mai ridicată, și a cerut măsuri europene mai ferme pentru sprijinirea școlilor și elevilor din comunitățile vulnerabile.
„Când vorbim despre educație, este obligatoriu să cerem bani pentru școlile care pierd copii”, a spus aceasta, solicitând finanțare directă pentru unitățile de învățământ din zonele defavorizate, dar și un sprijin mai consistent pentru profesori.
În intervenția sa, Gabriela Firea a pledat pentru „un pachet serios pentru profesori, cu formare plătită, cu mai puțină birocrație și condiții care să-i încurajeze să rămână în sistem”, subliniind că „profesorii merită respectul nostru”.
De asemenea, eurodeputata a cerut măsuri sociale concrete pentru elevi, inclusiv asigurarea mesei, transportului și accesului digital, precum și introducerea unor mecanisme clare de monitorizare a utilizării fondurilor europene.
„Ținte măsurabile și raportare publică, astfel încât fiecare euro să poată fi urmărit și judecat după rezultate și nu după intenții”, a afirmat aceasta.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump
Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate
Statele membre trasează prioritățile bugetului UE pentru 2027, considerat esențial pentru obiectivele pe termen lung ale Uniunii
Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei
Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale
BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii
Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni
„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERVIURI3 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA2 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO5 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ1 week ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
INTERVIURI2 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU