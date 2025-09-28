PARLAMENTUL EUROPEAN
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitoru său european
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării.
„Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și faptul că deciziile vor continua să fie luate democratic și suveran, la Chișinău”, a declarat Victor Negrescu.
Oficialul european a estimat că Republica Moldova ar putea finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la finalul anului 2028, dacă va exista voință politică necesară și un sprijin constant din partea instituțiilor europene: „Puterea este acum în mâinile cetățenilor care votează astăzi”, a adăugat Victor Negrescu.
Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.
Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică
O delegație de deputați europeni a ajuns la Chișinău pentru a observa desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru această duminică, 28 septembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
De asemenea, din delegație fac parte și reprezentanți ai altor instituții internaționale, rolul lor fiind acela de a asigura un proces electoral liber și corect, în contextul intensificării atacurilor hibride și al tentativelor de interferență din partea Rusiei.
Printre membrii delegației se numără și eurodeputatul român Dan Barna, care va contribui la evaluarea modului în care autoritățile de la Chișinău gestionează scrutinul și la formularea concluziilor oficiale ale observatorilor internaționali.
Conferința de presă cu șeful delegației Parlamentului European și alți observatori internaționali este programată pentru luni, 29 septembrie, la ora 14.00 (CEST), la Chișinău, când vor fi prezentate primele constatări asupra procesului electoral.
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor, potrivit unui mesaj transmis, vineri, pe Facebook.
Mai exact, eurodeputatul român a solicitat Comisiei să precizeze „ce măsuri va lua pentru combaterea practicilor digitale dăunătoare, garantarea un conținut adecvat fiecărei vârste și sprijinirea binelui mintal al utilizatorilor tineri”, întrebând, de asemenea, „cum va colabora Comisia cu statele membre pentru a aplica măsuri de protecție în UE și pentru a trage la răspundere platformele digitale pentru impactul asupra sănătății mintale a tinerilor”.
Comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a oferit următorul răspuns la interpelarea eurodeputatului liberal:
- Platformele și motoarele de căutare online foarte mari trebuie să evalueze riscurile asupra bunăstării fizice și mintale a minorilor și să aplice măsuri eficace de reducere a acestora. De asemenea, au obligația să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.
- Comisia a adoptat orientări privind protecția minorilor online, recomandând verificarea vârstei pentru a preveni accesul la conținut inadecvat. Alte măsuri vizează ajustarea sistemelor de recomandare pentru a limita materialele dăunătoare și dezactivarea funcțiilor care favorizează utilizarea excesivă sau interacțiunile riscante.
- Comisia a deschis investigații oficiale împotriva TikTok, Meta, Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos pentru posibile încălcări ale Regulamentului serviciilor digitale privind protecția minorilor, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor online pentru bunăstarea lor fizică și mintală. Anchetele sunt în curs.
- Comisia planifică o anchetă la nivelul UE cu privire la impactul mai larg al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale.
- Statele membre au lansat o acțiune coordonată prin intermediul Comitetului european pentru servicii digitale menită să protejeze minorii împotriva expunerii la conținut pornografic.
Sănătatea mintală a copiilor și adolescenților a făcut obiectul unei atenții sporite la nivelul UE în ultimii ani. La 7 iunie 2023, Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală, axându-se pe prevenirea eficace, accesul adecvat și la prețuri abordabile la îngrijirile de sănătate mintală și reintegrarea socială după recuperare. Printre inițiativele legislative relevante la nivelul UE se numără Regulamentul privind serviciile digitale, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și Regulamentul privind inteligența artificială.
Sănătatea mintală a tinerilor a fost o prioritate-cheie a președinției poloneze și a fost discutată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor sănătății din 24-25 martie 2025 și în cadrul Conferinței la nivel înalt privind promovarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților în contextul digitalizării, care a avut loc în perioada 7-8 aprilie 2025.
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că grupul social-democrat a propus organizarea unei dezbateri la următoarea sesiune plenară a legislativului european pe tema dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al unor state membre ale UE, printre care și România.
„Grupul social-democrat a propus ca Parlamentul European să organizeze o dezbatere la plenara următoare cu privire la problematica dronelor rusești care au survolat spațiul aerian al statelor membre și măsurile pe care Uniunea Europeană trebuie să le adopte pentru a proteja cetățenii, infrastructura critică și suveranitatea noastră”, a transmis Negrescu într-o postare pe Facebook.
El a precizat că a solicitat și inițierea unei rezoluții prin care să fie cerută „dezvoltarea rapidă a sistemului comun european de protejare împotriva amenințărilor de acest tip (Cupolă de Fier Europeană), crearea Hubului European de Securitate Maritimă în România, dar și o mai bună coordonare în cadrul NATO și a programelor de finanțare europene în domeniul apărării”.
Într-o declarație acordată Euronews, vicepreședintele Parlamentului European a afirmat că instituția „intenționează să vină cu un mesaj ferm de sprijin pentru România”.
„Solicităm Comisiei Europene să vină rapid cu soluțiile la ceea ce președinta Comisiei Europene a și denumit acel sistem de protecție pentru toate statele europene. Nu-i suficient doar să fie enunțat acest sistem în discurs. Trebuie să vedem care sunt mijloacele, care sunt resursele, cum folosim programele europene pentru a ne asigura că, într-un timp foarte, foarte scurt, statele noastre au toate sistemele și toate mecanismele necesare pentru a proteja spațiul aerian și a proteja suveranitatea noastră națională, dar și suveranitatea europeană”, a declarat vicepreședintele PE.
Potrivit eurodeputatului, decizia finală privind aceste inițiative urmează să fie adoptată săptămâna viitoare și „subliniază importanța discuțiilor purtate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT)”.
CSAT s-a reunit joi la Palatul Cotroceni pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea unor proceduri clare de intervenție împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate, într-un context regional tensionat.
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.
El a precizat că pentru aeronavele militare procedura este coordonată de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar în cazul celor civile decizia finală de doborâre aparține ministrului apărării, „pentru că este o decizie cu o componentă politică”.
Moșteanu a detaliat cei trei pași prevăzuți de metodologie: identificare, bruiere și intervenție, subliniind că detaliile sunt clasificate. În plus, a arătat că lista obiectivelor care trebuie apărate împotriva dronelor este actualizată permanent și poate include obiective temporare, precum evenimente internaționale majore.
Victor Negrescu a explicat, în context, că România nu urmărește escaladarea conflictului cu Rusia, dar are datoria să răspundă provocărilor: „A da jos o dronă nu înseamnă că punem în pericol România, dar acea dronă, practic, amenință suveranitatea țării noastre. Obiectivul nostru este să ne protejăm cetățenii, să nu se escaladeze conflictul dar și să avem capabilități, coordonate cu NATO, pentru un răspuns comun și puternic”, a afirmat eurodeputatul.
