Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și președinta CoR subliniază nevoia unui viitor buget al UE care „tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, despre „importanța programelor europene și naționale de dezvoltare locală”.

Eurodeputatul a participat la evenimentului organizat de grupul PES din Comitetul European al Regiunilor și de Delegația României în CoR, condusă de doamna primar Mariana Gâju.

„Vocea autorităților locale trebuie auzită atât la Bruxelles cât și la București. Astăzi (n.r. luni), împreună cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, o voce puternică a social-democrației europene, am avut ocazia să reiterăm acest mesaj, să subliniem nevoia unui viitor buget al Uniunii Europene care tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”, a arătat Victor Negrescu.

Eurodeputatul a reliefat importanța ridicării barierelor birocratice din calea cooperării autorităților de la nivel local și european.

„O Uniune Europeană puternică este cea în care sinergia între nivelul local și cel european funcționează fără bariere sau birocrație excesivă. Aceasta este construcția europeană pe care mi-o doresc”, a arătat vicepreședintele Parlamentului European.

Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut un dialog cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, tema fiind rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Coordonarea dintre autoritățile naționale, din Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor, forumul reprezentanților regiunilor și orașelor din UE, s-a intensificat în contextul în care Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.

Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.

Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.

Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.

Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.

Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.