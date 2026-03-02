Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în contextul deteriorării accelerate a situației de securitate din Orientul Mijlociu, solicitând clarificări și acțiuni concrete privind mecanismele activate pentru repatrierea cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și al Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

De asemenea, Victor Negrescu a solicitat clarificări privind evaluările de risc referitoare la impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe. Totodată, el a cerut informații concrete despre acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea, pe care a descris-o drept de neclintit și care trebuie susținută, cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali. „În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”, a conchis Victor Negrescu. Uniunea Europeană și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, inclusiv prin activarea, dacă este necesar, a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a declarat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.