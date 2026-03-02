EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în contextul deteriorării accelerate a situației de securitate din Orientul Mijlociu, solicitând clarificări și acțiuni concrete privind mecanismele activate pentru repatrierea cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și al Mecanismului de Protecție Civilă al UE.
„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.
La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă.
„De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să fie obiectivul clar al agriculturii românești. Agricultura înseamnă 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. România are potențial și producție solidă. Dar exportăm materie primă și importăm produse procesate. Corectarea deficitului agroalimentar trebuie să devină o prioritate națională. Când vorbim de agricultură, discutăm de infrastructură strategică și de un pilon al stabilității sociale. Problema sectorului agricol este modelul economic”, a arătat Negrescu.
El a subliniat nevoia de „procesare, integrare pe lanțul valori, asociere și capital de lucru”, dar și de „instrumente financiare inteligente și predictibile.”
„La nivel european, susțin o Politică Agricolă Comună puternică, convergență reală a subvențiilor și sprijin pentru dezvoltarea satelor românești, pentru fermele mici și mijlocii și pentru tineri”, a reliefat Negrescu.
Eurodeputatul a amintit că a obținut, în diferitele mele roluri, suplimentarea fondurilor pentru agricultura din România, iar perspectiva indică o creștere nominală a alocării agricole pentru 2028–2034.
„Nevoile sunt mai mari. Mandatul național în negocierile privind bugetul european pe termen lung trebuie definit clar și să considere agricultura, competitivitatea și dezvoltarea locală ca fiind obiective prioritare. Dar miza este mai mare decât bugetul. Trebuie să creștem valoarea adăugată produsă de România și să facem agricultura mai performantă”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor
Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.
„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.
„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.
Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”
„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.
În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.
„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.
„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.
Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:
- crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
- investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
- consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
- întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.
Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”
Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”
„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.
În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe
Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe
Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu
Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o situație problematică precum cea din Irak sau Afganistan, dar completează că nu va „da lecții” Statelor Unite
Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat
UE ia în calcul activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, spune Kaja Kallas
Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE1 week ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA3 days ago
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică
-
SĂNĂTATE1 week ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
COMISIA EUROPEANA4 days ago
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
-
ENGLISH1 week ago
Nicușor Dan’s visit to the US – “an independence of mind in Romania”, says James Carafano (Heritage): Trump is “an old man in a hurry” who needs a capable Europe in the race with China and Russia