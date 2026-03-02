Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu

1 hour ago

© European Union 2026 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în contextul deteriorării accelerate a situației de securitate din Orientul Mijlociu, solicitând clarificări și acțiuni concrete privind mecanismele activate pentru repatrierea cetățenilor europeni, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și al Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

De asemenea, Victor Negrescu a solicitat clarificări privind evaluările de risc referitoare la impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe.

Totodată, el a cerut informații concrete despre acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea, pe care a descris-o drept de neclintit și care trebuie susținută, cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali.

„În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”, a conchis Victor Negrescu.

Uniunea Europeană și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, inclusiv prin activarea, dacă este necesar, a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a declarat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. 

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

Andreea Radu

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România

Published

4 days ago

on

February 26, 2026

By

© Victor Negrescu/ Facebook

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă.

„De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să fie obiectivul clar al agriculturii românești. Agricultura înseamnă 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. România are potențial și producție solidă. Dar exportăm materie primă și importăm produse procesate. Corectarea deficitului agroalimentar trebuie să devină o prioritate națională. Când vorbim de agricultură, discutăm de infrastructură strategică și de un pilon al stabilității sociale. Problema sectorului agricol este modelul economic”, a arătat Negrescu.

El a subliniat nevoia de „procesare, integrare pe lanțul valori, asociere și capital de lucru”, dar și de „instrumente financiare inteligente și predictibile.”

„La nivel european, susțin o Politică Agricolă Comună puternică, convergență reală a subvențiilor și sprijin pentru dezvoltarea satelor românești, pentru fermele mici și mijlocii și pentru tineri”, a reliefat Negrescu.

Eurodeputatul a amintit că a obținut, în diferitele mele roluri, suplimentarea fondurilor pentru agricultura din România, iar perspectiva indică o creștere nominală a alocării agricole pentru 2028–2034.

„Nevoile sunt mai mari. Mandatul național în negocierile privind bugetul european pe termen lung trebuie definit clar și să considere agricultura, competitivitatea și dezvoltarea locală ca fiind obiective prioritare. Dar miza este mai mare decât bugetul. Trebuie să creștem valoarea adăugată produsă de România și să facem agricultura mai performantă”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor

Published

5 days ago

on

February 25, 2026

By

© European Union 2026 - Source : EP

Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.

„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.

„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.

Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”

„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.

În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.

„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE

Published

6 days ago

on

February 24, 2026

By

© European Union 2025 - Source : EP

Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.

„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.

Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:

  • crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
  • investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
  • consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
  • întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.

Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”

Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”

„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.

În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”

Continue Reading

