Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită Comisiei Europene o coordonare de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul crizei energetice

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării.
„Efectele directe asupra securității energetice, asupra prețurilor plătite de cetățeni și asupra competitivității economiei necesită inclusiv o acțiune rapidă, coordonată la nivel european și soluții pragmatice ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
- convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în contextul mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute la articolul 14 din Regulamentul UE 2019/941;
- evaluarea comună a riscurilor și coordonarea măsurilor la nivel european;
- sprijin concret pentru România, inclusiv prin mecanismele europene de asistență între statele membre prevăzute la articolul 15, precum și identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională prevăzute la articolul 16, fără a abandona obiectivele asumate de România.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că Uniunea Europeană are mecanisme pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu situații excepționale, dar acestea trebuie activate.
„Prioritatea noastră trebuie să fie protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a industriei, evitând noi creșteri ale prețurilor la energie. Voi continua să folosesc toate instrumentele parlamentare europene pentru a apăra interesele României și pentru a găsi soluții concrete care să împiedice agravarea actualei situații și transformarea ei într-o criză energetică de amploare”, a conchis Victor Negrescu.