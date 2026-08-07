Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită Comisiei Europene o coordonare de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul crizei energetice

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării.

„Efectele directe asupra securității energetice, asupra prețurilor plătite de cetățeni și asupra competitivității economiei necesită inclusiv o acțiune rapidă, coordonată la nivel european și soluții pragmatice ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.