Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Viitorul buget european trebuie să răspundă în mod real nevoilor oamenilor și să reducă diferențele dintre regiuni

În contextul în care statele membre își pregătesc prorpiile poziții cu privire la viitorul buget al UE pentru 2028-2034, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că viitorul buget trebuie să răspundă în mod real nevoilor oamenilor și să reducă diferențele dintre regiuni și comunități.

Astfel, în urma unei ședințe de lucru, prezidată de Victor Negrescu, în calitate de vicepreședinte al PES, Partidul Socialiștilor Europeni a aprobat un document care cuprinde 50 de propuneri și soluții concrete pentru viitorul buget al Uniunii Europene.



„Pentru noi, prioritățile sunt clare: o Europă mai socială, investiții mai mari în sănătate și educație, sprijin pentru dezvoltarea locală, pentru problematica locuirii și pentru o agricultură performantă, capabilă să protejeze fermierii și securitatea alimentară”, a transmis europarlamentarul român.

Potrivit acestuia, principala provocare a viitorului buget este legată de sursele de finanțare, în contextul datoriilor acumulate, al noilor provocări politice și al lipsei de resurse pentru finanțarea dimensiunii europene.

Raportul interimar al Parlamentului European, aprobat cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 abțineri, arată că bugetul european pe perioada 2028-2034 ar trebui să fie stabilit la 1,27% din VNB-ul Uniunii, fără a include în plafoanele bugetare rambursarea datoriei pentru fondul de redresare NextGenerationEU (NGEU), echivalent cu 0,11% din VNB.

Deputații europeni propun o majorare cu circa 10% a cifrelor prevăzute în propunerea Comisiei Europene din iulie 2025. Majorarea ar urma să fie distribuită uniform între cele trei rubrici bugetare care sprijină prioritățile Uniunii (excluzând administrația și agențiile) și ar reduce, astfel, presiunile inflaționiste.

Aceasta reprezintă o creștere nominală de 175,11 miliarde de euro (prețuri constante din 2025) sau 197,30 miliarde de euro (prețuri curente) comparativ cu propunerea Comisiei, excluzând plata datoriei pentru NGEU. Parlamentul propune un buget total de 1,78 trilioane de euro (prețuri constante din 2025), adică 2 trilioane de euro (prețuri curente), pentru a finanța prioritățile politice și obiectivele strategice ale UE.

