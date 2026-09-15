Vicepreședintele PES, Victor Negrescu, îi felicită pe social-democrații suedezi pentru victoria în alegeri: Extrema dreaptă nu trebuie copiată pentru a fi învinsă, ci trebuie combătută democratic

Vicepreședintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Victor Negrescu, i-a felicitat pe social-democrații suedezi pentru victoria obținută în alegerile alegerile parlamentare.

„Un scor de 28% este un rezultat important pentru întreaga stângă europeană, mai ales că locul al doilea a obținut sub 20%, iar extremiștii au pierdut multe mandate. Într-o perioadă în care ni se spune aproape zilnic că ascensiunea extremei drepte este inevitabilă, Suedia demonstrează că alegerile pot fi câștigate și altfel, chiar dacă, evident, nu este ușor, mai ales când dreapta se aliază cu extremiștii”, a subliniat Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, social-democrații din Suedia „au câștigat rămânând principala alternativă la această formulă politică și vorbind despre problemele concrete ale oamenilor, deși s-au lovit de multă dezinformare și de o rețea despre care presa a demonstrat că este apropiată de Federația Rusă.”

„Este o lecție relevantă pentru întreaga Europă și pentru România: extrema dreaptă nu trebuie copiată pentru a fi învinsă. Trebuie combătută democratic, prin soluții credibile și o alternativă politică puternică, apropiată de oameni. Urmează negocieri lungi și intense pentru formarea viitorului guvern, iar fiecare mandat obținut de aliații politici va conta”, a mai spus Victor Negrescu.

Alegerile parlamentare importante din Suedia se îndreaptă spre un final strâns, într-o competiție care va decide dacă la putere va veni un nou prim-ministru de centru-stânga sau dacă extrema dreaptă va intra în guvern pentru prima dată, informează Politico Europe.

Cu 95% din rezultate deja anunțate, blocul de stânga al liderului opoziției social-democrate, Magdalena Andersson, are un avans de trei locuri în parlamentul format din 349 de membri — devansând alianța de dreapta formată din patru partide a prim-ministrului conservator Ulf Kristersson.

Rezultatul votului de duminică s-ar putea să nu fie cunoscut până miercuri. Cei doi candidați la funcția de prim-ministru vor încerca acum să poarte discuții cu liderii altor partide, în încercarea de a-și consolida blocurile pentru a forma majorități de guvernare.