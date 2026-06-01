Vicepreședintele PES, Victor Negrescu, salută „victoria importantă” obținută de familia social-democrată europeană în Malta: Vom continua să lucrăm împreună pentru o Europă mai puternică 

Vicepreședintele Partidului Socialiștilor Europeni, Victor Negrescu, salută „victoria importantă” pe care familia social-democrată europeană a înregistrată în Malta.

Acesta i-a transmis felicitări premierului Robert Adela și Partidului Laburist pentru câștigarea unui al patrulea mandat consecutiv, „un rezultat istoric care confirmă încrederea cetățenilor într-un proiect bazat pe creștere economică, stabilitate și politici sociale.”

„Într-o perioadă marcată de incertitudini și provocări majore pentru Europa, acest rezultat arată că soluțiile social-democrate, investițiile în oameni și dialogul constant cu cetățenii pot genera încredere și rezultate concrete”, a subliniat Victor Negrescu.

El i-a felicitat pe toți colegii din familia social-democrată „pentru această reușită și sunt convins că vom continua să lucrăm împreună pentru o Europă mai puternică, mai echitabilă și mai aproape de oameni.”

Prim-ministrul maltez Robert Abela și-a revendicat victoria în urma alegerilor generale de la sfârșitul acestei săptămâni, asigurând un al patrulea mandat fără precedent pentru Partidul Laburist, aflat la guvernare, informează Politico Europe.

Rezultatele finale ale votului nu au fost încă publicate, dar duminică dimineață Abela a declarat că a câștigat, după ce rezultatele preliminare au arătat că alegătorii din această țară insulară însorită au susținut partidul său.

„Am scris istorie. Aceasta este o victorie pentru întreaga Maltă”, a declarat el într-o declarație televizată, potrivit Times of Malta.

Abela a convocat alegeri anticipate în aprilie, la patru ani de la începutul mandatului său de cinci ani, pe fondul temerilor că războiul din Iran și șocul economic care ar putea urma ar putea eroda sprijinul acordat guvernului său.

Alex Borg, liderul Partidului Naționalist din opoziție, a părut să-și recunoască înfrângerea duminică, afirmând că rezultatul „nu este cel pe care ni l-am dorit, dar este un mesaj foarte clar”.

Victoria lui Abela era larg anticipată, sondajele dinaintea votului de sâmbătă indicând Partidul Laburist în frunte. Totuși, majoritatea Partidului Laburist pare să fie considerabil mai mică decât la ultima sa victorie din 2022, aproximativ 18.000 de voturi despărțind guvernul de opoziție.