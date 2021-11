Vicepreședintele PMP Ioana Constantin: Piața forței de muncă din România, un paradox. Trimitem forță de muncă în Europa, dar aducem lucrători din Asia

România se angajează să îmbunătăţească sistemul de protecţie a pădurilor şi să planteze păduri în zone noi, a afirmat marți, la Glasgow, preşedintele Klaus Iohannis, context în care a transmis că România susţine Declaraţia liderilor de la Glasgow privind pădurile şi utilizarea terenurilor.

“Protejarea pădurilor şi utilizarea durabilă a terenurilor sunt esenţiale pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. România se angajează să îmbunătăţească sistemul de protecţie a pădurilor şi să planteze păduri în zone noi, în special în cele expuse deşertificării”, a spus şeful statului într-un mesaj postat, marţi, pe Twitter.

“Trebuie să lucrăm cu toţii împreună”, a precizat Iohannis.

Protecting forests & sustainable land use are crucial to fight #climatechange. Romania is committed to enhance the system of forest protection & plant forests in new areas. RO 🇷🇴 endorses the Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use. We must all work together. #COP26 https://t.co/YbPlc2UEKL pic.twitter.com/POQJA9lKOz

