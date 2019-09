Vicepreședintele SUA Mike Pence a sosit la Varșovia pentru a participa la ceremoniile care marchează împlinirea a 80 de ani de la declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial

Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a sosit duminică la Varșovia pentru a participa la ceremoniile care marchează împlinirea a 80 de ani de la declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial, care a început la 1 septembrie 1939 printr-un atac al Germaniei naziste asupra Poloniei, anunță DPA, citat de Agerpres.

Pence, însoţit de soţia sa, a fost întâmpinat pe aeroportul Okecie din Varşovia de ambasadorul SUA în Polonia, Georgette Mosbacher, alături de alţi oficiali.

The Vice President’s official visit to Poland has started! @VP will take part in the official ceremony commemorating the 80th anniversary of the beginning of World War II #80WW2, and meet with President @AndrzejDuda @prezydentpl. pic.twitter.com/VaNdegU0Qn

— US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 1, 2019