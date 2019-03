Vicepreședintele SUA Mike Pence: I-am mulțumit premierului Viorica Dăncilă pentru decizia de a muta ambasada României la Ierusalim

Vicepreședintele SUA Mike Pence a anunțat marți că politica oficială a Statelor Unite este de a retrimite astronauți americani pe Lună în cinci ani și ca o primă femeie să pună piciorul pe solul satelitului natural al Pământului, aunță AFP, citat de Adevărul.ro.

”Din ordinul preşedintelui, politica oficială a acestei administraţii şi a Statelor Unite ale Americii este să fie trimişi astronauţi americani pe Lună în cinci ani”, a declarat Mike Pence într-un discurs pe care l-a susţinut la Huntsville, în Alabama, unde se fabrică, de decenii, o parte a rachetelor americane cu rază lungă de acţiune.

”Acum 50 de ani, <<un pas mic pentru om>> a devenit <<un salt uriaș pentru omenire>>, iar acum trebuie să facem din nou <<saltul uriaș>> pentru a întoarce austronauții americani pe Lună”, a spus Pence într-o postare pe pagina sa de Twitter.

50 years ago, “one small step for man” became “one giant leap for mankind” – and now we must make the next “giant leap” and return American astronauts to the Moon, establish a permanent presence there, & develop the technologies to take American astronauts to Mars & beyond. pic.twitter.com/U3h22DCoxI

