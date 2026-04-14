Vicepreședintele SUA nu este surprins de înfrângerea lui Viktor Orban: Știm să citim sondajele. Am mers acolo pentru că era corect să fim alături de cineva care a fost alături de noi o perioadă foarte lungă de timp

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat luni seară că este „trist”, dar nu surprins de eșecul premierului ungar Viktor Orban de a obține un nou mandat, subliniind că prezența sa în campania electorală de la Budapesta a fost un gest de susținere politică, nu o încercare de a influența rezultatul, relatează Politico.

„Nu am mers pentru că ne așteptam ca Viktor Orban să câștige alegerile fără emoții”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News. „Am mers acolo pentru că era corect să fim alături de o persoană care a fost alături de noi o perioadă foarte lungă de timp.”

Declarațiile reprezintă prima reacție a administrației americane după respingerea categorică a lui Orban la urne, care pune capăt unei perioade de 16 ani la putere și care a fost o sursă de inspirație pentru președintele Donald Trump, pentru Vance și pentru o parte a mișcării MAGA.

„Moștenirea sa în Ungaria este una transformatoare – 16 ani în care a schimbat fundamental această țară”, a afirmat vicepreședintele SUA, explicând că decizia de a face campanie alături de Orban „nu a fost pentru că nu știm să citim sondajele”. „Știam cu siguranță că exista o probabilitate foarte mare ca Viktor să piardă acele alegeri”, a precizat oficialul american.

„Am făcut acest lucru pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”, a mai declarat Vance.

„Mă întristează că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a adăugat vicepreședintele american.

Până în prezent, președintele american Donald Trump nu a avut nicio reacție publică la înfrângerea celui mai apropiat aliat politic al său din Europa, în ciuda aparițiilor sale recente în fața presei.

La alegerile parlamentare din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, a obținut 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi, cu 52,44% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale. În schimb, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut 39,15% și doar 55 de mandate, pierzând peste jumătate din reprezentarea parlamentară.