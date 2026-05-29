Viceprim-ministrul Belgiei, Maxime Prevot, după ce o dronă rusească a rănit civili în România: Sprijinim pe deplin dezvoltarea capacităților anti-drone de-a lungul flancului estic

Maxime Prévot, viceprim-ministru și ministru de Externe al Belgiei, și-a exprimat solidaritatea deplină cu România, după ce doi civili din Galați au fost răniți în urma prăbușirii unei drone rusești peste un bloc.

„Belgia condamnă prăbușirea unei drone rusești cu încărcătură explozivă asupra unui bloc de locuințe din Galați, care a rănit civili și a impus evacuări. Acest lucru este inacceptabil și iresponsabil. Faptul că o armă de război lovește un bloc de locuințe într-un stat membru al UE și aliat al NATO reprezintă o escaladare periculoasă care ne privește pe toți. Susținem pe deplin răspunsul diplomatic al României și apelul acesteia de a accelera dezvoltarea capacităților anti-drone de-a lungul flancului estic”, a subliniat Prévot într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

🇷🇴 Full solidarity with Romania. Belgium condemns the crash of a Russian explosive drone into a residential building in Galați, injuring civilians and forcing evacuations. This is unacceptable and irresponsible. A weapon of war hitting an apartment building in an EU member state… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) May 29, 2026

Acesta a subliniat că „securitatea aliaților este indivizibilă”, amintind de prezența militară belgiană de la Cincu, din cadrul Grupului de luptă al forțelor terestre avansate al NATO.

„Rusia trebuie să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei. Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că nicio altă dronă sau rachetă nu va mai pune în pericol viețile europenilor, fie la Kiev, fie la Galați”, a conchis ministrul belgian de Externe.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acesteia urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.