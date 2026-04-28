Viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la World Policy Conference 2026: Proiectul european se confruntă cu amenințări externe și slăbiciuni interne

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat la World Policy Conference 2026, desfășurată în perioada 24-26 aprilie, la Chantilly, Franța, în cadrul sesiunii dedicate viitorului Uniunii Europene, informează un comunicat oficial al MAI.

World Policy Conference — WPC — este unul dintre forumurile internaționale de referință dedicate guvernanței globale. Lansată în 2008 de Thierry de Montbrial, fondatorul și președintele Institutului Francez de Relații Internaționale — IFRI —, conferința reunește anual lideri politici, economici, academici și instituționali pentru dezbateri privind marile reașezări strategice, economice și geopolitice ale lumii.

La ediția din 2026, desfășurată la Chantilly, Cătălin Predoiu a participat la panelul „L’avenir de l’Union européenne: quels sont les grands enjeux?” / „Viitorul Uniunii Europene: care sunt marile mize?”.

În intervenția susținută la World Policy Conference 2026, Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că Uniunea Europeană traversează o etapă de transformare profundă, în care proiectul european trebuie adaptat la noile realități geopolitice, de securitate și de competitivitate globală.

El a arătat că Europa trebuie să își transforme valorile în capacitate și putere, să livreze rezultate concrete pentru cetățeni și să răspundă nevoii de identitate democratică a noilor generații. Totodată, a evidențiat rolul strategic al estului Europei, care nu mai trebuie privit doar ca frontieră, ci ca spațiu care resimte primul presiunile și provocările ce vor marca viitorul Uniunii Europene.

Sesiunea a fost prezidată de Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene și guvernator onorific al Banque de France, iar printre participanți s-au numărat Gabriel Felbermayr, director al Austrian Institute of Economic Research — WIFO —, Thierry de Montbrial, fondatorul WPC, și Norbert Röttgen, membru al Bundestagului german și fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe.

„Astăzi, condițiile inițiale s-au schimbat dramatic. În primul rând, atenția strategică a Statelor Unite s-a mutat deja către Indo-Pacific, plecând de la premisa că Europa este suficient de capabilă să își asigure resursele pentru propria apărare militară, cel puțin în ceea ce privește apărarea convențională. Aceasta este, în același timp, o temă și o întrebare foarte mare și foarte complexă. Alte presiuni cresc și au devenit amenințări reale la adresa stabilității și capacităților Uniunii Europene”, a punctat Cătălin Predoiu în intervenția sa.



