Victor Negrescu, despre mizele negocierilor privind viitorul CFM: Sănătatea trebuie să fie o prioritate și în buget, nu doar în declarații

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, continuă protejarea finanțării sănătății în viitorul buget european pentru 2028-2034, susținând alocarea a 90 de miliarde de euro pentru sănătate, un program european dedicat de 10 miliarde de euro și cel puțin 20 de miliarde de euro pentru investiții în sănătate prin viitoarele planuri naționale și regionale.

„Nu putem spune că luptăm împotriva cancerului și a altor afecțiuni care pot fi prevenite, iar în același timp să reducem fondurile pentru sănătate. Este una dintre mizele negocierilor pe care le purtăm pentru viitorul buget european. Pentru mine, rezultatele nu se măsoară doar în miliarde alocate sau proiecte aprobate, ci în vieți salvate, pacienți tratați la timp și oameni care pot trăi mai mult și mai bine. O Europă mai puternică se construiește cu oameni sănătoși. Iar prevenția nu este o cheltuială, ci o investiție în viață”, a precizat europarlamentarul social-democrat într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit oficialului, România are nevoie ca sănătatea să beneficieze în continuare de aceste finanțări în viitorul CFM: „Aceste resurse trebuie să ajungă în spitale, în programe de prevenție și depistare timpurie, în comunitățile rurale, la personalul medical și, mai ales, la pacienți. România are nevoie de aceste investiții. (…) Diferențele dintre țările europene sunt încă uriașe. Nu este normal ca locul în care trăiești sau veniturile pe care le ai să îți determine șansele de a primi un diagnostic la timp sau un tratament adecvat.”

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