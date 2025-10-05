PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu a inițiat, cu sprijinul mai multor eurodeputați, o scrisoare către președintele Consiliului European, prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, această inițiativă beneficiază de sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.
Acesta a precizat că demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.
„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a subliniat Victor Negrescu.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării.
Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă le cere liderilor UE să dea dovadă de mai mult curaj în fața unei Rusii care este „în război cu noi toți”: „Europa nu mai are timp pentru frică”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a făcut apel la curaj, coordonare și soluții din partea liderilor europeni, punctând că „Rusia este în război cu noi toți”.
Acesta a participat zilele trecute la o reuniune a Grupului Partidului Popular European, găzduită de Gdansk, care s-a bucurat de prezența vice-prim-ministrului și ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski.
În context, Gheorghe Falcă a evidențiat nevoia de a „înțelege mai bine inamicul pentru a finaliza, prin victorie” războiul rus din Ucraina.
„Europa nu mai are timp pentru frică. Fără curaj, pierdem tot, inclusiv pacea”, a semnalat europarlamentarul.
În cadrul întâlnirii de la Gdansk a fost abordată și chestiunea spionajului rusesc sau prezența agențilorruși de influență în Europa, inclusiv în Polonia și România.
„Am discutat despre faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă o escaladare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului de ani de zile. Cum? Prin asasinarea unor politicieni, jurnaliști, sau apărători ai drepturilor omului, prin atacurile cibernetice împotriva spitalelor și instituțiilor financiare, prin incendierile unor obiective, inclusiv în Polonia, Marea Britanie și Lituania, prin pachetele poștale care conțin dispozitive incendiare în toată Europa, inclusiv Germania, prin atacurile asupra ambasadelor Ucrainei, pe lângă spionajul și dezinformarea standard”, a mai spus Falcă.
Eurodeputatul a arătat că „migrația ilegală nu este, și trebuie să fii orb să nu vezi asta, doar o problemă socială pe care rușii o împing spre UE, ci și o oportunitate uriașă de a infiltra spioni”.
„Nu ne vom lăsa intimidați, ci vom acționa lucid, calm, realist și mai ales ferm. Asta, dacă reușim, așa cum e urgentă nevoie, să ne coordonăm”, a completat europarlamentarul.
El și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele recentului summit al liderilor europeni desfășurat la Copenhaga, dar și-a arătat convingerea că „întâlnirea de luna viitoare, însă, va putea corecta ce nu s-a obținut în Danemarca!”
„Nu trebuie să ne fie frică! De aceea aștept mult mai mult de la liderii europeni, mai mult curaj, mai multă coordonare, mai puține discuții și mai multe soluții! Inclusiv în privința inițiativei legate de zidul de drone! Cred că, în paralel cu consolidarea forțelor armate și a economiei, democrația trebuie să fie răspunsul la marile provocări cu care ne confruntăm, iar ea trebuie să fie apărată în fiecare zi pentru că singură nu este și nu are cum să fie rezilientă. Singură, democrație rămâne doar un concept, un ideal, iar rușii, în fiecare zi, ne bombardează cetățenii cu tone de dezinformare și atacuri la adresa democrațiilor noastre. Iar unii, suficient de mulți, ori lucrează deja pentru ei, ori îi cred. Rușii sprijină extremismul în fiecare țară, este un fapt dovedit, iar la noi, în România, se vede cu ochiul liber că mesajele lor sunt transmise și purtate de personaje precum Simion, Șoșoacă, Georgescu… Așadar, fiecare zi reprezintă momentul pentru noi să luptăm cu această dezinformare, mai ales cea de pe rețelele de socializare, pentru că (iar aici avem nevoie de o definiție solidă și mai ales comună în UE) libertatea de exprimare nu poate exista fără responsabilizarea celor care o practică. Gândirea liberă, în lumea reală, nu cea a teoriei, trebuie practicată cu responsabilitate”, a conchis Gheorghe Falcă.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu cere soluții Comisiei Europene pentru prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei: Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică
Eurodeputatul PNL Dan Motreanu a ridicat problema nivelului ridicat al prețurilor la energie în sud-estul Europei, cauzat de blocajele de interconectare, într-o interpelare adresată Comisiei Europene, relevă un mesaj postat de acesta pe pagina sa de Facebook.
„Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică. Am adresat o întrebare Comisiei Europene în legătură cu prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei din cauza blocajelor de interconectare”, a scris Motreanu pe Facebook.
Eurodeputatul a subliniat că marii consumatori de energie din România, Bulgaria și Grecia au avertizat că aceste prețuri ridicate sunt generate în principal de limitările impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare.
În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că Bruxelles-ul cooperează cu statele membre pentru a găsi soluții care să atenueze creșterile bruște ale prețurilor.
„Comisia colaborează cu statele membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei electrice în Europa de Sud-Est și cu privire la măsuri precum maximizarea capacității comerciale transfrontaliere, sporirea flexibilității, reducerea vârfului de cerere”, a arătat Jørgensen.
Acesta a adăugat că bugetul pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei a fost majorat de cinci ori în cadrul financiar multianual, iar grupul operativ pentru uniunea energetică s-a concentrat în special pe sud-estul Europei, analizând măsuri precum stimularea capacității transfrontaliere și creșterea flexibilității sistemului.
De asemenea, Comisia sprijină accelerarea interconexiunilor prin Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).
În același timp, a fost adoptat un nou cadru privind ajutoarele de stat în cadrul Pactului pentru o industrie curată, menit să încurajeze investițiile în energia curată și în decarbonizare.
„Pactul pentru o industrie curată prevede măsuri suplimentare de sprijinire a industriilor, cum ar fi garanțiile pentru contractele de achiziție de energie electrică furnizate de Banca Europeană de Investiții”, a subliniat comisarul european.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Acesta participă la reuniunea externă a Grupului Partidului Popular European, ce are loc în Gdransk, Polonia.
„La Gdansk, reafirmăm determinarea de a apăra valorile europene și de a răspunde ferm pericolului rusesc, a evidențiat Falcă.
Eurodeputatul a reliefat că „doar prin solidaritate și cooperare putem proteja cetățenii noștri și putem consolida flancul estic al Uniunii Europene și al NATO”.
La rândul său, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorskia evidențiat că Europa și NATO trebuie să aibă capacitatea de a se apăra și să rămână unite în fața oricărei agresiuni.
Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia., sublinia zilele trecute cancelarul german Friedrich Merz, în consonanță cu opinia prim-ministrului finlandez Petteri Orpo, care consideră că UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial.
În contextul summitului informal al Consiliului European care a avut loc miercuri, la Copenhaga, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la unitate în fața provocărilor curente, semnalând că Rusia testează hotărârea Uniunii Europene.
Conform acesteia, planul de capabilități militare din cadrul SAFE ar urma să fie dezvăluit în două săptămâni.
