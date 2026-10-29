Victor Negrescu a pledat în plenul PE pentru flexibilitate în finalizarea PNRR și identificarea unei soluții juridice pentru prelungirea termenului de efectuare a plăților

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a insistat, în plenul instituției, asupra necesității unei mai mari flexibilități în negocierile privind finalizarea PNRR și a identificării unei soluții juridice pentru prelungirea termenului de efectuare a plăților.

„România se pregătește pentru rectificarea bugetară și pentru construcția bugetului pe anul 2027. Nu este un exercițiu simplu. Actualul Guvern are de gestionat o situație financiară complicată, iar deciziile luate acum vor influența investițiile, economia și nivelul de trai al românilor în anii următori”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Negrescu a atras atenția că actualul Executiv a preluat mandatul într-un context bugetar dificil, marcat de un deficit foarte mare, confirmat de Eurostat, de numeroase facturi restante, semnalate inclusiv de ministrul Finanțelor, și de un PNRR cu probleme și proiecte încă nefinalizate, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„În acest context, România are nevoie atât de responsabilitate bugetară, cât și de soluții pentru continuarea investițiilor și protejarea puterii de cumpărare. Reducerea deficitului nu trebuie să însemne blocarea dezvoltării sau o povară pentru români. În paralel, la Bruxelles, negociem deja bugetul Uniunii Europene pentru anul 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual. Și aici provocările sunt importante: resurse limitate, noi priorități europene și presiuni tot mai mari asupra bugetelor naționale”, a spus el.

Victor Negrescu a pledat, în plenul Parlamentului European, pentru o mai mare flexibilitate în negocierile privind finalizarea PNRR și pentru identificarea unei soluții juridice care să permită prelungirea termenului de efectuare a plăților, măsuri pe care le consideră esențiale pentru România.

„Nu putem începe un nou exercițiu financiar european lăsând în urmă proiecte neterminate, facturi neplătite și angajamente neonorate față de cetățeni. Avem nevoie de sprijin european pentru relansarea economică, nu de măsuri de austeritate care să afecteze investițiile. Trebuie să protejăm finanțările pentru dezvoltarea locală, agricultură, educație, sănătate, competitivitate și comunitățile afectate de calamități”, a punctat eurodeputatul.

De asemenea, Victor Negrescu a salutat susținerea amendamentelor sale la bugetul UE pentru 2027, care vizează consolidarea securității la Marea Neagră și sprijinirea Centrului European de Competențe în domeniul Securității Cibernetice de la București.

„România are nevoie de echilibru între disciplina bugetară și dezvoltare. Iar Europa trebuie să ofere statelor membre instrumentele necesare pentru a-și duce investițiile la bun sfârșit. Aceasta este responsabilitatea noastră: să găsim soluții concrete, să protejăm banii europeni și să ne respectăm angajamentele față de cetățeni”, a conchis deputatul european.