Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză.
„Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.
Potrivit eurodeputatului, teme convenite sunt următoarele:
- Consolidarea rolului Parlamentului în inițierea politicilor europene;
- Întărirea controlului democratic într-o Uniune cu decizii tot mai rapide și executive mai puternice;
- Simplificarea și accelerarea procesului legislativ, cu Parlamentul în centru și cu mai multă transparență pentru cetățeni;
- Impactul extinderii UE asupra funcționării interne și eficienței instituționale;
- Democrația în era digitală și a inteligenței artificiale;
- Funcționarea Parlamentului în situații de criză.
„Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Grupul de reflecție urmează să elaboreze până în toamna acestui an prima analiză privind evoluția legislativului european.
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
„Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Continui să solicit Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
De asemenea, Victor Negrescu a declarat că aprobarea planului de creștere deschide noi oportunități pentru proiecte comune între România și Republica Moldova.
„Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova pe subiecte de interes comun. Iată că amendamentul meu la regulamentul european, prin care propuneam includerea proiectelor transfrontaliere, funcționează”, a spus acesta.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a fost desemnat raportor din umbră din partea Grupului PPE pentru elaborarea Avizului Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European privind Fondul pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„Este o responsabilitate care îmi permite să contribui direct la conturarea unei abordări europene moderne privind crearea de locuri de muncă, pornind de la o premisă esențială: forța competitivă a Uniunii Europene se bazează pe oameni, iar capitalul uman este un factor-cheie pentru reziliența economică și socială a Europei”, a transmis Gheorghe Falcă.
Din această calitate, deputatul european va susține „o orientare clară a Fondului pentru competitivitate către investiția în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor, precum și către consolidarea unei mentalități europene axate pe evoluția profesională, responsabilitate individuală și adaptabilitate la schimbările economice”.
Europarlamentarul a mai subliniat că un element central al contribuției sale va fi „promovarea Garanției europene pentru competențe, ca instrument concret pentru crearea de locuri de muncă și gestionarea tranzițiilor economice”.
„Această garanție trebuie să ofere lucrătorilor din sectoare aflate în restructurare sau sub presiunea tranziției verzi și digitale acces real la recalificare și perfecționare, corelate direct cu nevoile pieței muncii. Abordarea propusă mută accentul de la protecția pasivă a locurilor de muncă la sprijinirea activă a mobilității profesionale, încurajând asumarea unui parcurs profesional nou și sustenabil”, a explicat Gheorghe Falcă.
Practic, prin Garanția europeană pentru competențe, după cum a explicat Falcă, Fondul pentru competitivitate „poate deveni un instrument eficient care conectează investițiile economice cu investițiile în capitalul uman, sprijină companiile în găsirea forței de muncă potrivite și contribuie la crearea de locuri de muncă durabile, competitive și bine adaptate economiei europene de mâine”.
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE.
Eurodeputatul anticipează „negocieri importante, atât pe dimensiunea bugetului, cât și pe modul în care vor fi alocați banii pentru ca justiția să funcționeze mai bine la nivel european”.„După aproape două ore de negocieri, am reușit să să obțin sprijinul necesar la nivel grupurilor politice cu privire la propunerea mea de creștere a bugetului pentru justiție în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Vorbim despre 0,8 miliarde de euro pentru justiție, un buget de aproape trei ori mai mare decât cel actual”, a detaliat Negrescu, raportor al Comisiei pentru afaceri juridice privind viitorul buget multianual al UE dedicat justiției.
Europarlamentarul a explicat complexitatea circuitului adoptării unui dosar într-o comisie de specialitate a Parlamentului European.
„Pentru ca un dosar să ajungă la vot într-o comisie de specialitate, este nevoie de negocieri serioase cu toate grupurile politice din Parlamentul European. Așa funcționează democrația europeană: prin dialog, argumente și construcție de majorități”, a menționat Victor Negrescu.
Vicepreședintele Parlamentului European a prezentat și contextul care a determinat această solicitare.
„Am susținut această creștere pentru că, din păcate, în Uniunea Europeană există încă mulți cetățeni care nu au acces real la o justiție funcțională. O justiție eficientă nu este un lux, ci o garanție fundamentală a drepturilor fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de o coordonare mai bună între statele membre și de un act de justiție mai rapid, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai spus Victor Negrescu.
După această etapă, urmează votul în Comisia pentru afaceri juridice.
„Sunt încrezător că vom obține majoritatea necesară pentru a trece acest raport și a crește alocările dedicate justiției în bugetul european viitor”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției
ICI București organizează evenimentul „RoNCC Connect: Bringing the community together around HPC, AI & QC”
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
