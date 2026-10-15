Victor Negrescu a propus Comisiei Europene extinderea programului „Lift pentru viață” la nivelul UE, cu finanțare din viitorul buget european: Avem nevoie de o Europă care investește în fiecare generație

Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat Comisiei Europene propunerea de extindere la nivel european a programului „Lift pentru viață”, pentru instalarea de lifturi și adaptarea locuințelor persoanelor vârstnice și cu mobilitate redusă. Inițiativa se numără printre propunerile pregătite pentru viitorul buget european 2028–2034, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

Negrescu a discutat despre aceste priorități în Parlamentul European, alături de reprezentanți ai seniorilor din România, la un eveniment organizat împreună cu eurodeputații delegației PSD, cu sprijinul Grupului S&D.

„Extinderea la nivel european a programului «Lift pentru viață», pentru instalarea de lifturi și adaptarea locuințelor persoanelor vârstnice și cu mobilitate redusă. Am prezentat deja această propunere Comisiei Europene”, a transmis eurodeputatul.

Acesta a subliniat impactul pe care lipsa unor facilități de acces îl poate avea asupra vieții de zi cu zi a seniorilor.

„Pentru un pensionar care locuiește la etajul patru, într-un bloc fără lift, chiar și o vizită la medic poate deveni o problemă. Pentru cineva care trăiește singur într-un sat, accesul la îngrijire poate fi la fel de dificil. Acestea sunt probleme reale pentru care trebuie să găsim soluții și finanțare”, a afirmat Negrescu.

Proiectul de lege privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață” a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, la 30 iunie 2026, cu 273 de voturi pentru. Actul normativ a fost promulgat la 20 iulie, devenind Legea nr. 153/2026.

Programul creează cadrul pentru instalarea de lifturi și a unor soluții alternative sau complementare, precum platforme elevatoare și rampe, în blocurile cu trei sau mai multe niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu ascensor în proiectul inițial. Acesta urmărește în special îmbunătățirea accesului pentru persoanele vârstnice, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități.

Legea prevede o primă etapă-pilot pentru maximum 100 de blocuri, derulată pe parcursul a 18 luni și finanțată cu precădere din fonduri europene, urmată de extinderea programului la nivel național.

Potrivit estimărilor prezentate în contextul inițiativei, aproximativ 3,8 milioane de români locuiesc în circa 88.000 de blocuri fără lift, ceea ce indică amploarea nevoii de accesibilizare.

Proiectul a fost prezentat și la Bruxelles în luna mai, în cadrul unei dezbateri despre viitorul buget multianual al UE și finanțarea dezvoltării comunităților locale.

Alături de extinderea programului, Negrescu susține finanțări europene dedicate îngrijirii la domiciliu, serviciilor medicale, centrelor comunitare și combaterii singurătății.

„Nu trebuie să alegem între tineri și seniori. Avem nevoie de o Europă care investește în fiecare generație. Respectul pentru cei care au construit și apărat România trebuie să se vadă în condițiile lor de viață, nu doar în discursuri”, a subliniat eurodeputatul.