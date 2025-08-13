Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”

Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european” pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România” și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români”.

„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, un coleg pe care l-am susținut activ în momentul desemnării ca ministru în cadrul Partidului Social Democrat și care demonstrează că se poate face performanță”, a subliniat Negrescu.

Printre temele abordate cu ministrul Sănătății se numără salvarea fondurilor europene destinate spitalelor și protejarea investițiilor din PNRR.

„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea PNRR-urilor, urmăresc îndeaproape aceste proiecte la nivel european, am facilitat simplificarea procedurilor și am permis fazarea proiectelor către alte programe europene”, a evidențiat eurodeputatul, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European.

Un alt subiect discutat a fost „menținerea programului european pentru sănătate EU4Health și creșterea alocărilor bugetare pentru sănătate în următorul MFF, pentru a răspunde crizei de personal medical și nevoilor tot mai mari de modernizare”.

Cea de-a treia temă dezbătută a fost „protejarea finanțării europene pentru noile secții ale Spitalului Județean din Alba, un proiect al PSD Alba, inițiat împreună cu consilierul județean Corneliu Mureșan.” ”Am reușit din nou să salvăm acest proiect, în ciuda întârzierilor în implementare acumulate la nivel local. Este deja a doua oară când reușim să facem acest lucru. Proiectul urmează să fie finanțat în continuare din fonduri europene și ca urmare a modificărilor de regulament realizate la nivel european. Fac apel către autoritățile județene din Alba la un dialog constructiv și la o bună colaborare instituțională pentru a duce această investiție importantă la bun sfârșit. Nu e loc aici de atacuri politice. Interesul cetățeanului e mai important”, a completat Victor Negrescu.

Discuția dintre Victor Negrescu și Alexandru Rogobete a avut loc în contextul consultărilor referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, desfășurate de europarlamentar.

În urmă cu câteva zile, vicepreședintele Parlamentului European s-a întâlnit și cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România.