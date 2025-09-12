EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator al raportului legislativului european prin care se solicită prelungirea cu 18 luni a finanțării proiectelor mature din PNRR, cere Comisiei Europene ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene.
Acesta a avut un dialog oficial cu vicepreședintele executiv pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, și comisarul pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în care a ridicat problema deficitului din România și a reformelor din PNRR care nu au efectul dorit.
Eurodeputatul a explicat cum „recomandările de a crește taxele pentru microîntreprinderi și pentru angajații din sectorul IT”, cuprinse în din planul național publicat de Comisia Europeană, „au avut efecte contrare”.
„Mii de firme au fost închise, locuri de muncă au fost pierdute, sectorul IT, unul dintre cele mai dinamice, a fost lovit puternic, în timp ce deficitul a crescut. Am fost printre primii care au criticat aceste măsuri care au fost introduse în PNRR de fostul guvern de dreapta, iar datele se confirmă. Voi continua să apăr IMM-urile”, a transmis Victor Negrescu în intervenția sa.
Vicepreședintele Parlamentului European a solicitat ca „aceste măsuri greșite să fie corectate, iar România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului care au fost generate chiar de aplicarea lor”.
„Microîntreprinderile și companiile IT au nevoie de sprijin, nu de noi poveri fiscale. Politicile europene trebuie să fie un motor de creștere, nu un obstacol pentru dezvoltare. Iar reprezentanții României trebuie să fie mai curajoși și să se prezinte profesionist, cu date, pentru a-și apăra punctul de vedere”, a conchis europarlamentarul Victor Negrescu.
Atenționarea și solicitarea enunțate de vicepreședintele Parlamentului European vin în contextul în care legislativul european „urmează să înceapă dialogul structurat cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua situația deficitului din România”.
Este posibil ca executivul european să introducă condiționalități în viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-20234.
Potrivit propunerii Comisiei Europene, bugetul multianual al UE post 2027, care se ridică la 2000 de miliarde de euro, prevede comasarea politicii agricole comune și politicii de coeziune.
Statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective. Aceste planuri trebuie să cuprindă și reforme, adică sunt construite pe baza modelului Planului Național de Redresare și Reziliență.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”, calificând uciderea comentatorul conservator Charlie Kirk drept „un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume care trăiește în libertate și democrație”.
„Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit. Uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăiește în libertate și democrație. Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-și împărtășească public și cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârșit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei”, a reacționat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a subliniat că „niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra <<potrivită>> sau pentru alegerile politice”.
Aceasta și-a exprimat convingerea că „mulți oameni de diferite opinii religioase și politice au înțeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie și cum va schimba lumea”.
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.
Kirk a fost un personaj important în campania lui Trump pentru fotoliul Casei Albe, conducând o organizație însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influențeze alegerile prezidențiale.
Uciderea sa a readus în actualitate chestiunea legată de dreptul de a deține arme în Statele Unite.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că Politica de Coeziune trebui să rămână neschimbată, așa cum este prevăzută în tratatele europene. Potrivit acestuia, Politica de Coeziune „nu poate fi comasată, diluată sau condiționată de criterii netransparente”.
„Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile noastre s-au dezvoltat datorită acestor fonduri. De aceea spun un STOP clar PNRR-izării fondurilor structurale”, a transmis eurodeputatul social-democrat.
În timpul sesiunii plenare de la Strasbourg, Victor Negrescu a pledat, într-un discurs susținut în hemiciclul european, pentru apărarea intereselor comunităților locale: „Voi continua să contribui la construcția unei Românii care se dezvoltă cu bani europeni. Prin amendamentele pe care le-am propus și prin acțiunile pe care le-am întreprins, precum consultarea directă a tuturor localităților din România cu privire la viitorul buget european pe termen lung, am arătat că doar prin simplificare și prin ascultarea beneficiarilor direcți putem salva bani europeni și putem construi o programare mai eficientă.”
Miercuri, Parlamentul European, reunit la Strasbourg, și-a adoptat poziția finală privind modificările aduse fondurilor de coeziune și sociale ale UE, ca răspuns la noile provocări și priorități ale UE.
Pentru a mobiliza fonduri în vederea abordării noilor provocări în contextul instabilității geopolitice, reforma oferă statelor membre și regiunilor posibilitatea de a canaliza fonduri către noi obiective, precum apărarea, locuințele accesibile și durabile.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie
FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA3 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial