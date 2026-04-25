Victor Negrescu cere șefei diplomației UE întărirea protecției și reacției europene după incidentul cu drona rusească din România: Europa trebuie să fie prezentă pentru cetățenii săi

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© European Union 2025 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, a transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului din cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în care o dronă de fabricație rusească a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe teritoriul național, afectând o gospodărie civilă.

Negrescu avertizează că episodul nu este unul izolat, ci face parte dintr-un „tipar periculos de escaladare” în proximitatea frontierelor Uniunii Europene și ale NATO, riscuri semnalate în mod repetat atât de acesta, cât și la nivelul Parlamentului European.

„Acest incident ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecție și capacitatea de reacție la nivel european în fața unor astfel de amenințări hibride și convenționale”, subliniază eurodeputatul.

În acest context, vicepreședintele Parlamentului European solicită o serie de măsuri concrete la nivel european, între care:

  • consolidarea mecanismelor UE de monitorizare și răspuns rapid la încălcări ale spațiului aerian;
  • o coordonare mai strânsă între statele membre și instituțiile europene pentru protejarea infrastructurii civile și a populației;
  • evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare în cazul repetării unor astfel de acțiuni;
  • integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare.

Negrescu atrage atenția că România se află „în prima linie” a Uniunii Europene și resimte direct efectele conflictului din vecinătate, motiv pentru care este necesar un răspuns european unitar.

„Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil”, afirmă acesta.

Totodată, eurodeputatul solicită o evaluare la nivelul Serviciului European de Acțiune Externă și al Comisiei Europene privind implicațiile incidentului și posibilele măsuri suplimentare care pot fi adoptate la nivelul Uniunii.

„Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță”, mai transmite Victor Negrescu.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Gheorghe Falcă, apel la responsabilitate în sănătate: Prevenția și investițiile în sistemul sanitar pot duce speranța de viață la 90 de ani
Gheorghe Falcă, apel la responsabilitate în sănătate: Prevenția și investițiile în sistemul sanitar pot duce speranța de viață la 90 de ani
Articolul următor
Macron îndeamnă Europa să-și apere „propriile interese": SUA, China și Rusia sunt „în mod clar împotriva europenilor"
Macron îndeamnă Europa să-și apere „propriile interese”: SUA, China și Rusia sunt „în mod clar împotriva europenilor”
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare