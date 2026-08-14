Victor Negrescu: Cifrele privind implementarea PNRR în România sunt îngrijorătoare. Plăți de 12,3 miliarde de euro din 21,6 miliarde contractate

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avertizat vineri că implementarea PNRR în România se află într-o situație îngrijorătoare și a cerut accelerarea plăților, finalizarea investițiilor mature și transferarea către alte fonduri europene a proiectelor care mai pot fi salvate.

„Astăzi însă, cifrele privind implementarea PNRR în România sunt îngrijorătoare. La 30 iulie, dintr-un buget PNRR contractat de 21,6 miliarde de euro, plățile efectuate erau de aproximativ 12,3 miliarde de euro. Pe componente importante, implementarea financiară rămâne foarte redusă”, a transmis Victor Negrescu într-o postare publicată pe Facebook.

Eurodeputatul a apreciat că autoritățile trebuie să se concentreze asupra măsurilor care mai pot preveni pierderea finanțărilor europene.

„Nu mai avem timp pentru explicații și pasarea responsabilității. Trebuie accelerate plățile, finalizate investițiile mature și mutate rapid către alte surse europene proiectele care mai pot fi salvate”, a afirmat acesta.

Negrescu a amintit că urmărește dosarul PNRR de la pregătirea Mecanismului de Redresare și Reziliență și, în 2021, a susținut alocarea a 10% din planuri pentru educație, iar ulterior, flexibilizarea acestora. Din 2024, el este responsabil în cadrul Grupului Social-Democraților din Parlamentul European pentru monitorizarea planurilor naționale de redresare.

În calitate de coraportor al Parlamentului European pentru implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență, Victor Negrescu a obținut 421 de voturi pentru „soluții concrete”: acordarea unui termen suplimentar pentru proiectele mature, simplificarea procedurilor, flexibilizarea planurilor naționale și continuarea investițiilor neterminate prin alte instrumente europene.

Raportul privind implementarea mecanismului, elaborat de Victor Negrescu și Siegfried Mureșan, a fost adoptat în iunie 2025 de Parlamentul European cu 421 de voturi pentru, 180 împotrivă și 55 de abțineri. Documentul solicita, între altele, prelungirea cu 18 luni a finanțării pentru proiectele mature și posibilitatea continuării investițiilor neterminate prin fondurile de coeziune, InvestEU sau viitorul Fond european pentru competitivitate.

Negrescu a precizat că o parte dintre soluțiile susținute prin raport au fost preluate ulterior la nivel european.

„De șase ani susțin același lucru: niciun euro european nu trebuie pierdut din cauza incompetenței sau a lipsei de reacție. Miza nu este salvarea PNRR pe hârtie. Miza sunt școlile, spitalele, infrastructura, energia și investițiile de care România are nevoie”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.