Victor Negrescu va solicita oficial Comisiei Europene recunoașterea zilei de 14 octombrie drept Ziua Europeană a Informării și Educației despre Cancer

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a susținut lansarea primei ediții a Zilei informării și educației despre cancer (Cancer Literacy Day), găzduind, la 14 octombrie 2026, primul eveniment al inițiativei dedicat politicilor publice. Reuniunea, organizată de consorțiul CURTAIN la Info Hub al Parlamentului European din Bruxelles, a adus împreună decidenți europeni și reprezentanți ai comunității implicate în lupta împotriva cancerului. Scopul a fost promovarea accesului echitabil la informații de încredere despre cancer, astfel încât oamenii să poată lua decizii în cunoștință de cauză privind prevenția, depistarea timpurie, diagnosticul și tratamentul, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Cancer Literacy Day și-a propus să le ofere oamenilor capacitatea de a găsi, înțelege, evalua și folosi informațiile despre această boală. Aceste competențe sunt importante înainte de apariția bolii, atunci când sunt luate decizii privind prevenția, vaccinarea sau screeningul, dar și pe tot parcursul diagnosticării, tratamentului și monitorizării ulterioare.

Prin găzduirea primului eveniment dedicat politicilor publice, Victor Negrescu a sprijinit dialogul european despre aceste inegalități și despre nevoia de a oferi comunităților vulnerabile și celor cu acces limitat la servicii medicale informații pe care să le poată înțelege și folosi.

„Susțin ca 14 octombrie să devină Ziua Europeană a Informării și Educației despre Cancer, marcată în fiecare an pentru a aduce informații corecte mai aproape de oameni, a sprijini pacienții și a promova accesul egal la prevenție și îngrijire. După această primă ediție, voi transmite o solicitare oficială comisarului european pentru sănătate, care ni s-a alăturat printr-un mesaj video, pentru a face demersurile necesare recunoașterii acestei zile la nivel european. Împreună cu CURTAIN și partenerii săi, am adus această inițiativă în Parlamentul European. Trebuie să continuăm cu măsuri concrete, susținute prin finanțare, care să îi ajute pe pacienți”, a declarat vicepreședintele Legislativului European.

Potrivit acestuia, traseul pacientului oncologic nu ar trebui să se concentreze doar pe diagnostic: „Are nevoie de informații pe care să le înțeleagă, de investigații și tratament la timp și de o șansă reală de a învinge cancerul.”

De asemenea, social-democratul avertizează că tăierile bugetare dedicate sănătății vor slăbi lupta Europei în combaterea cancerului: „Nu putem spune că luptăm împotriva cancerului și, în același timp, să tăiem din banii pentru prevenție, depistare precoce, cercetare și tratamente inovatoare. Succesul Europei se măsoară și în numărul de vieți salvate, în timpul câștigat până la diagnostic și tratament și în reducerea diferențelor dintre regiuni. Locul în care trăiește un pacient sau venitul său nu ar trebui să îi decidă șansele de supraviețuire. Progresele științifice trebuie să se simtă în viața fiecărui pacient”, a mai declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

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Investițiile europene în cercetare, screening, medicină de precizie și tratamente inovatoare trebuie însoțite de eforturi care să îi ajute pe oameni să își înțeleagă opțiunile și să știe cum să acceseze serviciile medicale. Informarea și educația despre cancer fac legătura dintre progresul științific și deciziile din viața de zi cu zi. Pentru ca beneficiile inovației să ajungă la oameni din țări și comunități diferite, inclusiv la cei care au cel mai greu acces la îngrijiri, informațiile trebuie să fie ușor de înțeles și de folosit.

„Medicii și cercetătorii din Uniunea Europeană au făcut progrese extraordinare în înțelegerea cancerului. Acum trebuie să ne asigurăm că fiecare cetățean european are, la rândul său, șansa de a înțelege această boală. De aceea am creat Cancer Literacy Day. Accesul la cunoștințe despre cancer nu ar trebui să fie un privilegiu. Inovația își poate atinge întregul potențial doar atunci când oamenii înțeleg informațiile, știu cum să acceseze serviciile de sănătate și pot lua decizii în cunoștință de cauză. Prin CURTAIN și prin proiectele și organizațiile care se alătură acestei inițiative, dezvoltăm metode pentru a evalua cât de bine înțeleg și folosesc oamenii informațiile despre cancer, sprijinim pacienții și profesioniștii să acționeze în cunoștință de cauză, întărim capacitatea organizațiilor și utilizăm responsabil inteligența artificială pentru a combate dezinformarea. Facem apel la instituțiile europene și la statele membre să recunoască informarea și educația despre cancer drept o prioritate strategică, să le integreze în politicile de sănătate și să susțină evaluarea acestor competențe, cu o atenție deosebită pentru comunitățile vulnerabile și cele cu acces limitat la servicii medicale. Ne dorim ca ziua de 14 octombrie să devină un reper anual al acțiunii comune la nivel european, iar această mobilizare să continue dincolo de durata fiecărui proiect. Lupta împotriva cancerului înseamnă și să ne asigurăm că fiecare om are cunoștințele necesare pentru a acționa”, a declarat dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină (INOMED) și coordonatorul proiectului CURTAIN, finanțat prin programul EU4Health.

Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, a transmis un mesaj video de susținere a primei ediții a Zilei informării și educației despre cancer. Comisarul a subliniat că informațiile clare și accesibile îi ajută pe cetățeni să înțeleagă rolul prevenției, al screeningului și al vaccinării, iar pe pacienți, să înțeleagă diagnosticul primit și să participe la deciziile privind tratamentul și îngrijirea. Pentru profesioniștii din sănătate, această responsabilitate presupune o comunicare clară și sprijinirea pacienților atunci când au de luat decizii dificile.

Comisarul a evidențiat cea de-a cincea ediție a Codului european împotriva cancerului, care cuprinde 14 recomandări bazate pe dovezi științifice și este disponibilă în toate limbile Uniunii Europene. Acesta a salutat contribuția proiectului CURTAIN la combaterea dezinformării și și-a exprimat speranța că această primă ediție va deschide calea unui efort european mai amplu, prin care cunoștințele despre cancer să se transforme în îmbunătățiri concrete în prevenție, diagnosticarea timpurie și îngrijirea pacienților.

Programul reuniunii a abordat informarea și educația despre cancer la trei niveluri: cetățeni și pacienți, profesioniști din sănătate, respectiv organizații și sisteme de sănătate. Pe lângă sprijinul oferit oamenilor pentru a recunoaște informațiile de încredere și a participa la decizii, este necesar ca profesioniștii și instituțiile să comunice clar. Totodată, serviciile medicale trebuie să fie mai ușor de înțeles și de accesat, iar organizațiile trebuie sprijinite să răspundă nevoilor comunităților pe care le deservesc.

Atenția acordată sănătății digitale și inteligenței artificiale reflectă importanța tot mai mare a modului în care informațiile despre cancer sunt create, comunicate și accesate. Folosite responsabil, aceste instrumente pot explica noțiuni complexe și pot facilita accesul la informații de încredere. În același timp, trebuie luate în considerare diferențele de acces la tehnologie și de competențe digitale, astfel încât noile soluții să ajungă și la comunitățile care au deja un acces limitat la servicii și informații.

Coordonat de Centrul pentru Inovație în Medicină (INOMED) din România și cofinanțat prin programul EU4Health al Uniunii Europene, proiectul CURTAIN reunește 15 parteneri din 9 țări.

Activitățile sale includ dezvoltarea unor instrumente de evaluare a capacității de a înțelege și folosi informațiile despre cancer, sprijinirea pacienților și a profesioniștilor din sănătate, consolidarea organizațiilor care comunică pe înțelesul oamenilor și răspund nevoilor lor, precum și explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale pentru combaterea dezinformării. Ziua informării și educației despre cancer creează cadrul pentru conectarea acestor eforturi cu alte proiecte europene și pentru continuarea lor dincolo de durata finanțării fiecărui proiect.

Inițiativa propune ca informarea și educația despre cancer să devină o prioritate strategică a Planului european de combatere a cancerului și a Misiunii UE privind cancerul. Acest obiectiv trebuie integrat în politicile de sănătate europene și naționale și susținut prin evaluarea capacității oamenilor de a înțelege și folosi informațiile despre cancer. Parlamentul European, celelalte instituții ale Uniunii și statele membre sunt invitate să contribuie la transformarea zilei de 14 octombrie într-un prilej anual de acțiune comună, cu o atenție constantă pentru comunitățile vulnerabile și cele cu acces limitat la servicii medicale.

Ziua informării și educației despre cancer este o inițiativă deschisă colaborării. Instituțiile, organizațiile de pacienți, cercetătorii, profesioniștii din sănătate și comunitățile se pot alătura, pot distribui resurse de încredere și pot organiza activități locale.