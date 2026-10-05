Victor Negrescu, copreședintele Intergrupului PE pentru viitorul educației și competențelor, sprijină creșterea finanțării pentru Erasmus+ în viitorul buget multianual al UE: Pentru România, sunt bani care pot însemna mai multe oportunități

Victor Negrescu, copreședintele Intergrupului Parlamentului European pentru viitorul educației și competențelor, și colegii săi din acest intergrup sprijină creșterea finanțării pentru Erasmus+ în viitorul buget european.

„Educația înseamnă șansa fiecărui om de a merge mai departe. De a învăța, de a descoperi, de a avea o meserie, de a-și depăși condiția și de a-și construi propriul drum. Iar pentru o țară, educația înseamnă capacitatea de a se dezvolta și de a rămâne competitivă. De Ziua Educației, vreau să vorbesc și despre un demers concret pe care îl facem la nivel european. Împreună cu colegii din Intergrupul Parlamentului European pentru Viitorul Educației și Competențelor, al cărui copreședinte sunt, susținem creșterea finanțării pentru Erasmus+ în viitorul buget european”, a anunțat Victor Negrescu.

Parlamentul European propune, ca urmare și a demersurilor eurodeputaților din Intergrupul pentru viitorul educației și competențelor, 47,4 miliarde de euro pentru Erasmus+ în perioada 2028–2034, față de 40,8 miliarde de euro în propunerea Comisiei Europene.

„În negocierile care urmează, vrem să ne asigurăm că acest nivel de finanțare este păstrat. În acest sens, am lansat o campanie la nivel european pentru a mobiliza eurodeputații, decidenții și pe toți cei interesați să susțină această alocare”, a dezvăluit Victor Negrescu.

Eurodeputatul subliniază că, pentru România, „sunt bani care pot însemna mai multe oportunități pentru elevi și studenți, pentru profesori, școli și universități, pentru cei care învață o meserie sau vor să dobândească noi competențe și foarte important, mai multe șanse pentru cei pentru care costurile reprezintă încă o barieră în accesul la experiențe de învățare în alte țări europene.”

„Erasmus+ a devenit unul dintre cele mai cunoscute și apreciate programe europene. A oferit milioane de oportunități și a apropiat generații întregi de europeni. Nu putem vorbi despre competitivitate, locuri de muncă mai bune și o Românie mai puternică fără să investim serios în educație. Iar când spunem că educația este o prioritate, acest lucru trebuie să se vadă și în buget”, a evidențiat Victor Negrescu.