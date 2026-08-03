Victor Negrescu critică absența României din inițiativa UE privind Gigafabricile AI: Am ajutat România cu AI Factory. O voi face din nou cu AI Gigafactory

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, critică faptul că România a ratat o nouă oportunitate majoră – apelul pentru gigafabrici AI al Comisiei Europene, un program strategic care poate mobiliza peste 30 de miliarde de euro în investiții publice și private și care va defini viitorul inteligenței artificiale în Europa.

„O nouă oportunitate majoră ratată pentru România. Și una care ne poate costa ani de dezvoltare. Uniunea Europeană a lansat apelul pentru AI Gigafactories, un program strategic care poate mobiliza peste 30 de miliarde de euro în investiții publice și private și care va defini viitorul inteligenței artificiale în Europa. Din păcate, România nu se regăsește printre cele 18 state participante menționate care au semnat acordul comun de achiziție și sunt menționate în comunicatul oficial al Comisiei Europene”, menționează Negrescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, „este cu atât mai greu de înțeles cu cât România avea toate argumentele pentru a fi prezentă la masa deciziilor, țara noastră fiind printre statele cu influență în rețeaua EuroHPC.”

În context, Victor Negrescu a amintit de „munca extraordinară” depusă de ICI, Politehnica București și UEFISCDI, împreună cu partenerii lor pe „zona de cercetare folosind la maxim resursele limitate disponibile. Și mai sunt din fericire și alte universități și inițiative private.”

„Am susținut constant consolidarea capacităților României în domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță. Am sprijinit activ proiectul AI Factory România prin care s-au accesat bani europeni pentru fabrica AI din țara noastră după repetatele eșecuri ale statului român, am promovat investițiile europene în acest domeniu și am insistat ca țara noastră să joace un rol activ în dezvoltarea infrastructurii digitale europene. Tocmai pentru că știam că acesta este doar începutul, iar următorul pas îl reprezintă proiecte de anvergura AI Gigafactories”, a continuat Negrescu.

Din informațiile disponibile, mai arată vicepreședintele Parlamentului European, existau termene clare și demersuri care trebuiau finalizate până la sfârșitul lunii iulie pentru ca România să poată participa la această etapă. Faptul că nu apărem pe lista statelor participante ridică întrebări serioase și necesită explicații.”

„Nu este vorba doar despre un proiect tehnologic. Este vorba despre locuri de muncă bine plătite, investiții, cercetare, inovare și despre poziția României într-un domeniu care va influența economia europeană pentru următoarele decenii”, a mai spus eurodeputatul.

El și-a exprimat speranța că „autoritățile române vor găsi soluții pentru ca România să nu rămână pe dinafară și să valorifice oportunitățile care mai există” și a semnalat că „astfel de șanse nu apar în fiecare zi și nu ne mai permitem să lipsim de la marile proiecte europene care modelează viitorul continentului.”

„Am ajutat România cu AI factory. O voi face din nou cu AI gigafactory dacă nu voi fi blocat politic. Viitoarea ediție a Romanian Digital Day la Parlamentul European se va axa tocmai pe crearea unei noi platforme”, a conchis Victor Negrescu.