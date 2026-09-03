Victor Negrescu critică demersul Renew Europe privind o rezoluție referitoare la statul de drept în România: La Bruxelles trebuie să ne apărăm țara, nu să o punem la zid

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, critică demersul grupului Renew Europe pentru promovarea unei rezoluții în Legislativul European privind situația statului de drept în România.

„Zilele trecute am atras atenția asupra demersurilor făcute de PNL și USR, prin PPE și Renew, pentru a pune în pericol, la nivel european, 770 de milioane de euro din PNRR pentru România (…). Acum apar informații în presă potrivit cărora ar fi existat și intervenții directe la Comisia Europeană în acest sens. Sunt acuzații grave și trebuie clarificate imediat. Un alt episod consumat recent este demersul prin care Renew-USR a încercat promovarea de urgență a unei rezoluții critice privind statul de drept în România. Social-democrații s-au opus unei asemenea abordări”, a explicat Victor Negrescu într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

Eurodeputatul social-democrat plasează acest nou demers într-un context mai larg al disputelor politice pe plan intern care au fost transferate și la nivel european. Acesta acuză partidele din opoziție că astfel de inițiative ar putea afecta interesele României.

„Putem să ne contrazicem în România. Putem să criticăm legi, guverne și decizii politice. Dar este cu totul altceva să mergi la Bruxelles pentru a cere sancționarea propriei țări, blocarea banilor europeni sau adoptarea unor rezoluții împotriva României. (…) Luptele politice de acasă nu trebuie purtate împotriva României la Bruxelles. Deja investițiile străine au scăzut cu 80% în primele luni ale anului din cauza slabei guvernări. Europa trebuie folosită pentru România, nu împotriva românilor.”, a punctat Victor Negrescu.

Potrivit acestuia, nici PPE nu a mai susținut acest demers.

Reacția eurodeputatului social-democrat vine după apariția unui e-mail transmis de președinta Renew Europe, Sophie Wilmès, prin care aceasta solicita sprijinul colegilor pentru propunerea unei rezoluții privind România la următoarea sesiune plenară, invocând o serie de aspecte „deosebit de îngrijorătoare din perspectiva statului de drept”.