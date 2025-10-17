PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”.
„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român.
De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”
Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.
„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu.
Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”
Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii.
„Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am fost desemnat astăzi să conduc grupul de lucru al Partidului Popular European pentru viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene, format din reprezentanți ai tuturor partidelor membre PPE din Europa – de la nivel regional, național și european”, a scris Mureșan, pe Facebook.
Explicând miza acestei noi responsabilități, Siegfried Mureșan a afirmat: „Scopul nostru este clar: să consolidăm poziția PPE pe viitorul buget al UE și să coordonăm munca partidelor noastre membre, fie că sunt la guvernare sau în opoziție, în orașe, regiuni sau capitale europene”.
El a adăugat că noul buget european trebuie să reflecte nevoile reale ale cetățenilor și comunităților locale.
„Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu, aproape de oameni, care sprijină regiunile, sprijină fermierii, întărește comunitățile și oferă rezultate vizibile pentru oameni”, a subliniat Siegfried Mureșan.
Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene.
De altfel, Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.
Dan Motreanu a votat în PE pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia: „UE trebuie să își reducă dependența de energia rusească”
Europarlamentarul Dan Motreanu a votat pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia, propunerea fiind aprobată de comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European.
„Uniunea Europeană trebuie să își reducă dependența de energia rusească și să nu mai finanțeze economia de război a Rusiei. România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia, potrivit Ministerului Energiei de la București”, a scris deputatul european, pe Facebook.
De asemenea, Dan Motreanu a precizat că, la nivelul Parlamentului European, a fost aprobată interzicerea importurilor de gaze naturale rusești – atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL) – începând cu 1 ianuarie 2026.
„Am îmbunătățit propunerea inițială a Comisiei Europene prin includerea petrolului și a produselor sale, prin adăugarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor și eliminarea excepțiilor pentru Slovacia și Ungaria. Operatorii din domeniul energiei vor putea invoca „forța majoră” pentru a rezilia contractele de import de gaze rusești”, a adăugat eurodeputatul.
Totodată, Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European a propus interzicerea stocării temporare a gazului natural de origine rusească în facilități din Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2026.
„Începând cu aceeași dată, propunem interzicerea tuturor importurilor de petrol rusesc, inclusiv a produselor petroliere provenite din țiței rusesc. Parlamentul European și Consiliul vor negocia pentru a finaliza acordul, astfel încât acesta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2026”, a concluzionat eurodeputatul.
Oana Țoiu, întâlnire cu președinta Parlamentului European: România susține un buget european post-2027 ambițios și integrarea europeană a R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut joi, în contextul vizitei la Bruxelles, o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul dialogului fiind abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, arată MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În ceea ce privește procesul de extindere, discuția a vizat și nevoia de sprijin constant pentru parcursul european al statelor candidate, ministrul român exprimându-și susținerea pentru continuarea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei, cât și a candidaților din Balcanii de Vest.
Totodată, ministrul Oana Țoiu a subliniat susținerea României pentru un buget post-2027 cât mai ambițios, care să reflecte deopotrivă obiectivele de coeziune și convergență și cele de competitivitate, răspunzând, totodată, provocărilor generate de evoluțiile geopolitice actuale. A evidențiat, în context, faptul că rolul de co-decident al Parlamentului European este determinant în conturarea viitorului buget.
Simultan, ministrul de externe a susținut continuarea cooperării strânse a țării noastre cu Parlamentul European pe dosarele relevante de pe agenda europeană, în vederea găsirii unor soluții eficiente și unitare la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele sale membre la acest moment.
Discuțiile au reliefat importanța pe care Parlamentul European o acordă obiectivului de consolidare a dimensiunii de securitate și apărare în contextul geopolitic actual, președinta Parlamentului European exprimându-și, și cu această ocazie, solidaritatea cu România în lumina recentelor incursiuni ce au avut loc în spațiul aerian românesc, dar și al altor state membre, și remarcând faptul că acestea reprezintă un nou nivel al provocărilor care fac necesară o acțiune determinată.
Discuțiile au evidențiat și sprijinul constant pe care președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, îl acordă procesului de aderare la Uniunea Europeană al statelor candidate din Vecinătatea Estică și din Balcanii de Vest, reafirmându-se necesitatea ca UE să facă mai multe progrese în avansarea proiectului de integrare europeană, în special în ceea ce privește accelerarea parcursului de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei. În context, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, inclusiv în avansarea viitorului european al celor două țări, date fiind progresele substanțiale realizate de acestea în procesele de reformă, în pofida provocărilor generate de agresiunea Federației Ruse în Ucraina.
S-a convenit asupra menținerii unui dialog constant și a unei cooperări directe care să contribuie la avansarea proiectelor de pe agenda europeană.
