Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism

Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”.

„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român.

De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”

Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.

„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu.