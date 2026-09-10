Victor Negrescu, discuție cu Roberta Metsola despre prioritățile Parlamentului European: Avem nevoie de o instituție mai apropiată de cetățeni

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut, la revenirea la Bruxelles, o discuție cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre prioritățile următoarei perioade și viitorul instituției europene.

Potrivit lui Negrescu, discuțiile au vizat atât agenda sa în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, cât și activitatea grupului de reflecție privind viitorul Parlamentului European, pe care îl coordonează.

„Avem nevoie de un Parlament European mai eficient, mai transparent și mai apropiat de cetățeni, capabil să reacționeze mai rapid la noile provocări și să își consolideze rolul democratic într-o Europă aflată în schimbare”, a transmis Victor Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Vicepreședintele Parlamentului European a precizat că a discutat cu Roberta Metsola și despre principalele evoluții politice și instituționale așteptate în perioada următoare.

„Dincolo de diferențele politice, cred în dialog, cooperare și în capacitatea de a construi împreună atunci când este vorba despre viitorul Europei”, a afirmat Negrescu.

El a subliniat că urmează „o perioadă intensă, cu multe decizii importante”, reafirmându-și obiectivul de a contribui la consolidarea rolului Parlamentului European.

„Obiectivul meu rămâne același: un Parlament European mai puternic, mai modern și mai aproape de oameni”, a transmis vicepreședintele legislativului european.