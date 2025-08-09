Victor Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori, în contextul viitorului buget multianual al UE

Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, a tras un semnal de alarmă în cadrul ședinței comune a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și a Comisiei pentru sănătate publică (SANT) din Parlamentul European, pledând pentru un răspuns urgent și concret la criza forței de muncă din domeniul sănătății.

„Criza nu mai poate fi ignorată. Avem un deficit de peste 1,2 milioane de medici și asistenți medicali în Europa. Și nu, nu este o problemă a viitorului. Este o realitate dură, vizibilă azi în spitale, în sate, în orașe”, a afirmat eurodeputatul român, în dezbaterea pe marginea raportului „Un plan al UE pentru criza forței de muncă din domeniul sănătății: sustenabilitatea sistemelor de îngrijire a sănătății și condițiile de angajare și de muncă din sectorul sănătății”.

Negrescu a descris o situație alarmantă în care personalul medical existent este „suprasolicitat, epuizat și deseori fără sprijin”. În acest context, consideră inadmisibilă intenția Comisiei Europene de a reduce programul EU4Health sau de a comasa instrumentele de sprijin pentru sănătate.

Citiți și Victor Negrescu consideră „inacceptabilă” dispariția programului EU4Health în bugetul UE pentru 2028-2034 prin comasarea cu alte linii bugetare: Sănătatea nu este opțională, ci o prioritate

„Este inacceptabil ca programul Uniunii Europene pentru sănătate să fie redus, iar instrumentele de sprijin pentru acest domeniu vital să fie comasate sau abandonate”, a subliniat vicepreședintele PE.

În Parlamentul European, Negrescu cerut Comisiei Europene și statelor membre să vină cu un plan de acțiune care să cuprindă măsuri concrete:

combaterea exodului specialiștilor din sănătate,

reducerea „deșertului medical” din zonele rurale,

asigurarea accesului echitabil la tratamente moderne,

susținerea școlilor medicale și a formării continue.

„Nu va fi nimeni acolo să vă salveze. Și aceasta este o problemă cu care se confruntă toate statele membre. Este într-adevăr o problemă europeană, pentru care avem nevoie de o soluție europeană”, a avertizat eurodeputatul, subliniind caracterul urgent al situației.

Negrescu a mai spus că în Europa există deja proiecte-pilot de succes, dar că acestea trebuie extinse, finanțate și transformate în politici publice aplicabile peste tot în UE. „Oamenii așteaptă rezultate. Și asta vrem să facem. Trebuie să obținem rezultate chiar acum.”

Prin amendamentele depuse la raport, eurodeputatul român afirmă că va insista ca sănătatea să rămână o prioritate europeană reală: „Nu mai putem aștepta. Trebuie să acționăm acum.”