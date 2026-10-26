Victor Negrescu, după alegerile din Brazilia, Serbia și Bulgaria: România are nevoie de vecini stabili și parteneri democratici

Victor Negrescu a apreciat că rezultatele alegerilor din Brazilia, Serbia și Bulgaria au implicații importante pentru România, de la oportunități economice în relația cu Brazilia până la stabilitatea regională și cooperarea cu statele vecine. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a subliniat că democrația trebuie să aducă și îmbunătățirea condițiilor de viață.

„Pentru România, contează ce se întâmplă dincolo de granițele noastre. Avem nevoie de vecini stabili, parteneri democratici și o Europă capabilă să apere atât securitatea cetățenilor, cât și drepturile lor sociale”, a transmis Negrescu.

Referindu-se la Brazilia, acesta a salutat victoria lui Lula da Silva, care a obținut un nou mandat prezidențial cu 51,79% din voturi. Negrescu a descris rezultatul drept unul important pentru stânga internațională și pentru politicile de combatere a sărăciei, reducere a inegalităților și protejare a drepturilor sociale.

„Pentru România, o relație mai puternică între Uniunea Europeană și Brazilia poate însemna noi oportunități economice, investiții și piețe pentru companiile românești”, a afirmat el.

În privința Serbiei, Negrescu a evidențiat clasarea Listei Studenților pe primul loc la alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare invocate în mesajul său. În opinia sa, mobilizarea tinerilor arată importanța implicării civice.

„Pentru România, stabilitatea și democrația în Serbia sunt esențiale. Avem o frontieră comună, legături economice și comunități istorice românești ale căror drepturi trebuie respectate. O Serbie democratică, apropiată de valorile europene, poate contribui la stabilitatea întregii regiuni”, a subliniat Negrescu.

El s-a referit și la Bulgaria, unde, potrivit datelor prezentate în postare, Iliana Iotova, susținută inclusiv de socialiștii bulgari, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale, cu aproximativ 35% din voturi, urmând să participe la turul al doilea.

Negrescu a amintit că România și Bulgaria, partenere în UE și NATO, au interese comune privind dezvoltarea infrastructurii, securitatea la Marea Neagră, protejarea frontierelor și îmbunătățirea nivelului de trai.

În evaluarea sa, aceste rezultate electorale vin într-un moment în care democrațiile sunt supuse unor presiuni tot mai mari, iar cetățenii sunt preocupați de costul vieții, siguranța locurilor de muncă și viitorul copiilor.

„Cred că democrația trebuie să ofere nu doar dreptul de a vota, ci și șansa la o viață mai bună. Avem nevoie de instituții puternice, de libertăți respectate, dar și de salarii decente, educație accesibilă, servicii publice de calitate și solidaritate”, a afirmat Negrescu.

„Democrația și progresul social trebuie să meargă împreună”, a conchis acesta.