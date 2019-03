Victor Negrescu, fost eurodeputat și ministru al afacerilor europene, și-a anunțat prioritățile candidaturii sale la alegerile europarlamentare: Voi scoate în evidență valoarea adăugată adusă de România proiectului european

Principalele partide politice din România și-au depus, marți și miercuri, la Biroul Electoral Central listele cu semnături şi listele candidaţilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, scrutin electoral ce are loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri pentru Parlamentul European și se vor desfășura în timpul primei președinții române a Consiliului Uniunii Europene.

La alegerile din 26 mai, care vor reprezenta al 4-lea scrutin electoral european organizat în România după cele din 2007, 2009 și 2014, participă nume grele de pe scena politică românească care se vor lupta pentru cele 33 mandate alocate României (32 – dacă Brexit nu mai are loc), între care fostul președinte Traian Băsescu, cap de listă la PMP, fostul prim-ministru și comisar european Dacian Cioloș, cap de listă al Alianței USR-Plus, fostul prim-ministru Victor Ponta și comisarul european Corina Crețu, primii doi candidați de pe lista Pro România, ministrul fondurilor europene Rovana Plumb, cap de listă la PSD, precum și oameni cu notorietate în spațiul public din România, jurnalistul Rareș Bogdan, capul de listă al PNL.

PSD: Candidații social-democrați promit că se vor lupta pentru binele românilor își vor vorbi de bine țara

Marți, Partidul Social-Democrat a a depus la Biroul Electoral Central listele cu peste 1,3 milioane de semnături de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai, iar candidații de top ai PSD au promis că “se vor lupta pentru binele românilor” şi, mai ales, îşi vor vorbi de bine ţara.

Pe lista social-democraților pentru alegerile europarlamentare se află, după locurile ocupate la votul intern: Rovana Plumb (ministru al fondurilor europene și fost europarlamentar), Carmen Avram (jurnalist Antena 3), Claudiu Manda (senator), Chris Terhes (preot și președintele Coaliției românilor din SUA), Dan Nica (europarlamentar), Maria Grapini (europarlamentar), Tudor Ciuhodaru (deputat), Adrian-Dragoș Benea (senator), Victor Negrescu (fost ministru delegat pentru afaceri europene și fost eurodeputat) sau Andi Cristea (eurodeputat). (Lista completă poate fi consultată aici)

Alianța USR – PLUS propune reînceperea drumului României spre Europa

Tot marți, Alianţa USR – PLUS a depus peste 500.000 de semnături pentru o listă de candidați condusă de fostul premier Dacian Cioloș, președintele PLUS.

“Astăzi facem un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali şi pentru a reîncepe drumul României spre Europa, spre democraţie adevărată şi spre bunăstare”, a spus Cioloș.

Locurile pe lista comună a Alianței au fost atribuite astfel: Dacian Cioloș (fost prim-ministru și fost comisar european, PLUS), Cristian Ghinea (deputat, USR), Dragoș Pîslaru (fost ministru al Muncii, PLUS), Clotilde Armand (consilier local, USR), Ioan Dragoș Tudorache (fost ministru de Interne, PLUS), Nicolae Stefănuță (diplomat european, USR), Vlad Botoș (USR), Ramona Strugariu (asistent și șef de cabinet în Parlamentul European – PLUS), Vlad Gheorghe (consilier parlamentar, USR) sau Alin Cristian Mituță (fost director de cabinet în guvernul Cioloș – PLUS). (Lista completă poate fi consultată aici).

ALDE propune o ”listă de excepție” cu oameni cu ”o deosebită probitate morală”

Listele de semnături și cea a candidaților au fost depuse marți și de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE).

Lista de candidați a partidului lui Călin Popescu-Tăriceanu a strâns aproximativ 400.000 de semnături, iar aceasta este deschisă de europarlamentarul Norica Nicolai, urmată de Daniel Barbu (fost ministru al Culturii), Renate Weber (europarlamentar), Ovidiu Silaghi (fost europarlamentar), Varujan Vosganian (senator), Andrei Gerea (fost ministru), Radu Silaghi Dumitrescu (profesor), Eusebiu Pistru (deputat), Horia Victor Toma (fost primar) sau Tudor Tim Ionescu (consilier general al municipiului București). (Lista completă poate fi consultată aici).

În context, europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat că formaţiunea propune românilor o ”listă de excepţie”, o listă cu oameni ”cu o deosebită probitate morală”.

Nume grele pe lista Pro România: doi foști prim-miniștri, un comisar european și un fost prim-ministru al Republicii Moldova

Miercuri, Pro România, partidul fostului premier Victor Ponta, a depus listele cu 500.000 de semnături de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, comisarul european Corina Creţu şi fostul prim-ministru Mihai Tudose ocupă primele trei poziţii pe lista candidaţilor acestui partid pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Următoarele locuri sunt ocupate de Iurie Leancă, Geanina Puşcaşu, Gabriela Podaşcă, Cristian Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai Sturzu şi Ionela Danciu.

”Criteriul competenței diferențiază Pro România de toate celelalte partide”, a spus Ponta, în condițiile în care din lista Pro România fac parte doi foști prim-miniștri – el însuși și Mihai Tudose -, un comisar european – Corina Crețu, un fost prim-ministru al Republicii Moldova și actual vicepremier la Chișinău – Iurie Leancă, dar și un fost ministru al Finanțelor – Ioana Petrescu.

România pe primul loc: PNL a strâns cele mai multe semnături pentru lista deschisă de Rareș Bogdan și din care mai fac parte șase actuali eurodeputați

Tot miercuri, Partidul Național Liberal depune cele mai multe semnături de susținere acordate candidaților pentru Parlamentul European. Potrivit PNL, 1,4 milioane de români au semnat lista de candidați anunțată acum două săptămâni, în contextul summitului PPE de la București.

Lista cu care PNL își asumă că va ”pune România pe primul loc” este deschisă Rareș Bogdan (jurnalist și realizator TV), urmat de Mircea Hava (primarul municipiului Alba Iulia), iar Siegfried Mureșan (europarlamentar și purtător de cuvânt PPE) închide topul primilor trei clasați. Aceștia sunt urmați de: Vasile Blaga (fost co-președinte PNL) Adina Vălean (europarlamentar), Daniel Buda (europarlamentar), Dan Ştefan Motreanu (vicepreședinte PNL), Gheorghe Falcă (primarul municipiului Arad), Cristian Bușoi (europarlamentar), sau Marian-Jean Marinescu (europarlamentar și vicepreședinte al grupului PPE în Parlamentul European). (Lista candidaților PNL poate fi consultată aici).

“Partidul Național Liberal este un partid dedicat reprezentării intereselor românilor la nivel european. Cu cât Partidul Național Liberal va fi mai puternic și mai bine reprezentat la nivelul Parlamentului European, cu atât România va fi mai puternică și mai bine reprezentată, iar capacitatea României de a influența deciziile la nivel european va crește, astfel încât să garantăm traiectoria europeană a României, faptul că România este tratată ca un partener egal între toate celelalte națiuni care formează Uniunea Europeană și de asemenea, că beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană vor ajunge către toți românii”, a declarat Ludovic Orban, la Biroul Electoral Central, cu ocazia depunerii listelor.

Lista PMP deschisă de fostul președinte Traian Băsescu, liderul politic care co-semna tratatul de aderare a României la UE

La alegerile pentru Parlamentul European va participa și Partidul Mișcarea Populară, care a strâns peste 400.000 de semnături de susținere pentru o listă de candidați deschisă de fostul președinte Traian Băsescu, urmat de Eugen Tomac (preşedinte PMP(, Ioana Constantin (secretar general adjunct al PMP), Marius Paşcan (preşedinte executiv al PMP), Simona Vlădica (preşedinte PMP Călăraşi), Robert Turcescu (deputat PMP), Teodora Desagă (consilier local oraş Bragadiru), Petru Movilă (vicepreşedinte PMP), Cătălina Bozianu (preşedinte al Organizaţiei de Femei a PMP) sau Cătălin Bulf (preşedinte PMP Argeş şi vicepreşedinte PMP).

Trebuie precizat faptul că în ultima perioada fostul președinte Traian Băsescu a participat la mai multe activități publice dedicate viitorului Uniunii Europene, acesta fiind invitat să vorbească la conferințe organizate în universități din țară.

”Proiectul european nu este unul eșuat, ci trebuie relansat. (…) Vom avea liniște cât timp există Uniunea Europeană și cât timp ținem la relația transatlantică”, a mai spus Traian Băsescu, cel care în calitate de președinte al României a semnat, la 25 aprilie 2005, Tratatul de aderare a României la UE, alături de prim-ministrul de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu.

UDMR: O listă de candidați pentru o Europă puternică și Transilvanie dezvoltată

UDMR a depus tot miercuri la Biroul Electoral Central lista de candidați și 320.000 de semnături de susținere pentru candidații Uniunii la alegerile europarlamentare. Primii cinci candidați ai formațiunii sunt Iuliu Winkler (europarlamentar), Vincze Loránt (președinte FUEN), Hegedüs Csilla (vicepreședinte UDMR), Oltean Csongor (vicepreședinte UDMR) și Sógor Csaba (europarlamentar). (Lista candidaților PNL poate fi consultată aici).

”Vrem o Europă puternică și o Transilvanie dezvoltată. Vrem o reprezentare puternică, care să lupte pentru o lege europeană privind protecția minorităților naționale”, a scris Uniunea Democrată a Maghiarilor din România pe pagina sa de Facebook.

—

Alegerile pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai 2019 vor avea loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri europene, desfășurate în 1979, fiind marcate de o perioadă în care incertitudinile privind Brexit, discuțiile legate de viitorul Europei și agenda strategică 2019-2024.

Mai mult, alegerile europene vor da startul unei ample negocieri politice în condițiile în care de rezultatele lor va depinde nominalizarea viitorului președinte al Comisiei Europene, care va fi însărcinat să își construiască un nou Colegiu al Comisarilor.

În cel mai recent sondaj, dat publicității de către INSCOP cu aproximativ 60 de zile înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, dintre românii care îşi exprimă o opţiune de vot clară, ceea ce reprezintă 58,5% din eşantion, 26,9% intenţionează să voteze cu PSD, iar 26,3% cu PNL, cele două partide fiind practic la egalitate.

Urmează Alianţa 2020 USR-PLUS cu 15,3%, ALDE cu 9,3% şi Pro România cu 9,1%. Ar mai depăşi pragul electoral doar UDMR, care ar obţine 5%.