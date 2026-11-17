Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu ocazia unui eveniment organizat în cadrul Legislativului European pentru promovarea culturii, literaturii și identității europene a țării, la care a participat președinta Maia Sandu.

„Limba română, cultura și valorile europene ne unesc. Iar viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană”, a transmis Negrescu.

La eveniment au participat scriitorii Tatiana Țîbuleac, Oleg Serebrian și Ionela Hadârcă, ambasadoarea Daniela Morari și Paula Erizanu. Discuțiile au vizat rolul literaturii și al limbii române în apropierea oamenilor, țărilor și generațiilor.

Negrescu a anunțat că, în premieră, cărți din Republica Moldova au fost incluse în colecția Bibliotecii Parlamentului European.

„Prutul desparte două țări, dar nu poate despărți limba, istoria, familiile și visurile noastre. Limba română este mai mult decât ceea ce ne unește. Este limba în care ne spunem poveștile, ne păstrăm amintirile și ne imaginăm viitorul”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta i-a transmis Maiei Sandu aprecierea pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova într-un context marcat de provocări de securitate, presiuni externe și tentative de destabilizare.

„Republica Moldova a demonstrat că nu este doar un stat care dorește să adere la Uniunea Europeană, ci o țară care contribuie deja la apărarea valorilor europene”, a subliniat Negrescu.

În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru relațiile cu Republica Moldova, eurodeputatul a pledat pentru promovarea culturii și literaturii de peste Prut, sprijinirea traducerilor, dezvoltarea schimburilor educaționale și crearea de oportunități pentru tineri și artiști.

„Cultura nu este un simplu element decorativ al democrației. Este una dintre fundațiile sale”, a declarat acesta.